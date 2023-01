Liberty Walk Widebody Ferrari F40 (2023) Mamma mia!

Die schonungslose Wahrheit? Ja, dieser Ferrari F40 ist echt. Ein Original, das massiv umgebaut wurde. Keine Nachbildung aus Glasfaser, kein Fake. Der japanische Tuner Liberty Walk hat einen echten Ferrari F40 zerstückelt, verbreitert, tiefergelegt und lackiert. Tifosi und Ferraristi müssen jetzt sehr stark sein. Ein kleines Trostpflaster vorweg? Interieur und Antrieb verbleiben laut übereinstimmender Aussagen im Serienzustand. Es röhrt also weiterhin der 478 PS starke, doppelt aufgeladene 2,9-Liter-V8, über dessen Leistungsentfaltung die Tester von auto motor und sport im Jahr 1989 befanden, dass trotz der 355 mm breiten Hinterreifen in den ersten beiden Gängen zu wenig Traktion zur Verfügung stünde. Erst ab 100 km/h könne der Sportwagen sein überlegenes Leistungsgewicht voll ausspielen.

Retro-futuristischer Look

Auf die Gefahr hin, in einer wütenden Flut von Zuschriften unterzugehen: Das Ergebnis ist sehr beeindruckend. Eine neue Front mit großem Splitter, aufgenietete Verbreiterungen, ein XXL-Heckflügel und ein nicht minder opulenter Diffusor bestimmen nun den Look des Sportwagen-Klassikers. Dazu größere, in Schwarz ausgeführte Räder und eine amtliche Tieferlegung. Streicht man den Gedanken an ein limitiertes Basisfahrzeug im Wert mehrerer Millionen Euro aus der Gleichung, bleibt ein ziemlich cooler retro-futuristischer Look.

Liberty Walk Darf's ein bisschen mehr sein? Diffusor, Kotflügel und Heckflügel - beim Umbau von Liberty Walk fällt alles ein paar Nummern größer aus.

Schwer vorstellbar, dass Klassiker-Fans und die Verantwortlichen bei Ferrari selbst diesen Gedanken einfach so beiseite wischen können. Im Netz häufen sich die Vermutungen, dass Liberty Walk umgehend auf Ferraris schwarzer Liste landen dürfte, was die Beschaffung weiterer F40 sicherlich erschwert. Wobei sich das Angebot des Tuners ja an bestehende Halter richtet. Das Widebody-Kit, das auf dem Tokyo Auto Salon seine Premiere gefeiert hat, kann auf der Website von Liberty Walk bestellt werden. Es ist allerdings nicht sonderlich wahrscheinlich, dass sich zahlreiche F40-Besitzer zu einem Ansturm formieren. Wer so ein Fahrzeug in der klimatisierten Garage hat, lässt mutmaßlich nicht mal die eigene Mutter in dessen Nähe.

Fazit

Wann immer Hand an einen automobilen Klassiker gelegt wird, spaltet das die Gemüter. Bei einer Ikone wie dem Ferrari F40 dürfte das Echo besonders emotional ausfallen. Sollte so ein seltener Sportwagen wirklich irreversibel umgebaut werden? Das Ergebnis ist zwar beeindruckend, doch es scheint naheliegend, dass es bei diesem einen Showcar bleibt, das auf dem Tokyo Auto Salon gezeigt wurde. Als PR-Maßnahme für Liberty Walk hat der kühne Vorstoß des Tuners auf jeden Fall funktioniert.