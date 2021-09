Manhart MHX6 700 WB Super-SUV vom Karbon-Schmied

Tuner Manhart schnappt sich einen BMW X6 M Competition und passt dem SUV ein Wide Body-Kit an. Forged Carbon sorgt für den besonderen Look. Mehr Leistung gibt es natürlich auch.

Karbon an getunten Autos kennt man. Karbon in Sichtbauweise – also mit sichtbarer Gewebestruktur – ebenfalls. Der jüngste Karbon-Hype ist sogenanntes Forged Carbon, wobei hier kein Schmied zum Einsatz kommt. Forged Carbon backt Karbonschnippsel zusammen, so dass sich eine Struktur ergibt, die an Marmor oder Granit erinnert. Manhart hat damit einen BMW X6 M Competition eingekleidet.

Geschmiedet und foliert

Das WB im Fahrzeugnamen Manhart MHX6 700 WB steht für Widebody und meint ein 24-teiliges Breitbau-Bodykit aus eben jenem Forged Carbon. Der Kohlefaser-Schmiedekunst entspringen so unter anderem ein neuer Frontspoiler, eine neue Einfassung für den Kühlergrill, ein zweiteiliger Heckspoiler, ein Heckdiffusor, Seitenschwellerverkleidungen, neue Außenspiegelgehäuse sowie unverzichtbar mehrteilige Kotflügelverbreiterungen.

Manhart Dicke Backen aus geschmiedetem Karbon.

Die komplett aus Forged Carbon gefertigte Motorhaube zeigt ihr Granitmuster nur rund um die eingearbeiteten Entlüftungsöffnungen. Der Rest der Haube wie auch der Rest der Karosserie ist in eine "Matte Charcoal Metallic"-Vollfolierung mit glanzschwarz kontrastierendem Dekorsatz gehüllt.

Viel Radhaus verlangt natürlich nach viel Füllung. Manhart greift ins Regal und packt unter die Widebody-Fender Concave One-Doppelspeichen-Schmiedefelgen in seidenmattem Schwarz in den Dimensionen 10,5x22 Zoll an der Vorder- und sogar 11,5x22 Zoll an der Hinterachse. Die darüber gespannten Gummies hören auf die Dimensionen 295/30 und 315/30. Weil ein getunter SUV auf der Flaniermeile eigentlich keine Bodenfreiheit braucht, packt Manhart Tieferlegungsfedern von H&R ins Fahrwerk und senkt so die Karosserie um 30 Millimeter ab.

Mehr Leistung und noch mehr Karbon

Um mit der Optik Schritt halten zu können, wird auch der 4,4 Liter große Biturbo-V8 modifiziert. Wahlweise per Zusatzsteuergerät oder neu programmierter ECU steigt dessen Leistung von 625 PS und 750 Nm auf 730 PS und 900 Nm. Die Qual der Wahl hat der MHX6 700 WB-Interessent auch in der Frage, ob er die vier 100-Millimeter-Endrohre der Edelstahl-Abgasanlage samt Klappenfunktion mit Keramikbeschichtung oder Karbon-Ummantelung haben möchte. Wer sich nicht um lästige Zulassungsbestimmungen scheren muss, darf auch Race-Downpipes ohne Katalysatoren sowie Partikelfilter-Ersatz-Bauteile ordern. Legale Upgrades stehen dagegen für die Bremsanlage bereit. Hier kann der Kunde umfangreich konfigurieren. Die günstigste Variante ist ein Manhart-Design für die Serienbremssättel.

Manhart Forged Carbon prägt auch die Innenraumgestaltung.

Doch kommen wir nochmal zurück zum Forged Carbon. Das spielt natürlich auch bei der Innenraumgestaltung des Projektfahrzeugs eine tragende Rolle. Hier setzt ein zwölfteiliges Kit schimmernde Akzente. So ziert das unregelmäßige, kurzfaserige High-Tech-Gewebe neben dem Armaturenbrett, der Mittelkonsole und den Türverkleidungen auch die Speichen und Schaltwippen des M-Sportlenkrads. Großformatig kommt Forged Carbon darüber hinaus an den zweiteiligen Rückenschalen und den Konsolen-Verkleidungen der Sportsitze zum Einsatz.

Das wollen Sie alles selbst sehen? Kein Problem, Manhart zeigt den MHX6 700 WB auf der IAA in München.

Fazit

Anbauteile aus Forged Carbon prägen den Auftritt des Manhart-BMW X6 M Competition. Der Granit-Look innen und außen ist ungewohnt, das restliche Tuningprogramm aber bekannt.