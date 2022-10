Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Manhart PT 650 Nissan Patrol Kompressor-Power für Scheichtümer

Mit der Umbenennung von Manhart Dubai in Manhart Middle East hat der Tuner mit Hauptsitz in Wuppertal beschlossen, sich noch stärker auf den arabischen Raum zu konzentrieren. Passend zu den automobilen Vorlieben der Kunden in dieser Region formt Manhart aus dem Nissan Patrol den Manhart PT 650, der auf der Nismo-Variante des großen Geländewagens aufbaut.

Kompressor für den V8

Quelle für mehr Leistung aus dem 5,6 Liter großen V8-Motor ist ein angeflanschter Kompressor. Der hebt die Power des Achtenders von 428 auf 650 PS an. Das maximale Drehmoment steigt nur bescheiden von 560 auf 600 Nm. Für mehr Sound sorgt eine Sportabgasanlage mit 200-Zellen-Katalysatoren.

In Sachen Optik ergänzt Manhart nur neue, 24 Zoll große Leichtmetall-Schmiedefelgen mit Y-Speichen-Design. Kürzere Fahrwerksfedern sorgen für eine dezente Tieferlegung. Weitere Anbauteile hat der Manhart PT 650 nicht nötig, denn ein üppiges Aerokit bringt der Patrol im Nismo-Trimm bereits ab Werk mit. Nicht fehlen darf allerdings die Manhart-typische schwarze Lackierung in Kombination mit einem goldfarbenen Klebe-Dekor. Diese Farbgebung findet sich auch im mit Leder und Alcantara ausgeschlagenen sowie mit Carbon-Applikationen ergänzten Interieur.

Fazit

Tuner Manhart aus Wuppertal bedient auch Kunden im arabischen Raum. Speziell für diese Klientel hat er jetzt den Nissan Patrol als Manhart PT 650 aufgelegt.