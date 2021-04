Ferrari-Komplettumbau F8XX von Mansory 22,22 Prozent mehr Leistung

Streitbare Optik und irre Leistungsangaben – kaum ein Tuner steht mehr für die Kombination dieser Aspekte wie Mansory aus dem Fichtelgebirge. Doch der Erfolg scheint der Tuningfirma Recht zu geben – seit mittlerweile 30 Jahren rollen dort teils drastisch umgestaltete Hochleistungs-Sportwagen und Luxus-Karossen vom Hof. Nun gesellt sich ein weiterer Vertreter der ersteren Gattung zur illustren Runde: Der Mansory F8XX auf Basis des Ferrari F8 Tributo.

Gold, Karbon und Tricolore

Das italienische Mittelmotor-Katapult durchläuft vor seiner Umbenennung einen Komplettumbau. Zahlreiche Leichtbau-Komponenten aus Karbon umspielen die Karosserie in "Catania Green". Goldene Leichtmetallfelgen (255/30 ZR21 vorne und 335/25 ZR22 hinten) und ein geteilter Heckspoiler aus zwei L-förmigen Winkeln komplettieren den extravaganten Auftritt. Mit dem Innenraum geht der Tuner vergleichsweise sanft um. Weiße Akzente durchziehen beiges Leder, die Fahrstufen-Steuerung in der Mittelkonsole erhält ein Dekor in den italienischen Nationalfarben.

Mansory / Patrick Lang Verglichen mit dem äußeren Erscheinungsbild geht es im Cockpit zahm zur Sache.

Wem die Optik noch nicht den Kopf kreisen lässt, den könnte der Blick auf das Datenblatt ein leichtes Schwindelgefühl ereilen. 880 PS und 960 Newtonmeter stehen dort geschrieben. Die Serienausführung des 3,9-Liter -V8 bringt es auf 720 PS und 770 Newtonmeter. Eine Neusortierung der Elektronik und eine hauseigene Abgasanlage später verkürzt sich die Zeit für den Standardsprint im Mansory F8XX auf 2,6 Sekunden (Serie 2,9 Sekunden). Die konsequente Straßenanbindung soll eine Fahrwerksanpassung garantieren. Wen jetzt weder Optik noch Leistung abschrecken, der erfährt auf Nachfrage beim Tuner den Preis für die Verwandlung vom F8 Tributo zum F8XX.

Als Beurteilungsgrundlage für die Performance des getunten Ferrari können Sie sich in der Fotoshow darüber informieren, wie vehement bereits das Serienmodell aus Maranello zur Tat schreitet.

Fazit

Die Kreationen von Mansory polarisieren Autofans in den meisten Fällen. Der F8XX in auffälligem Grün dürfte da keine Ausnahme machen. Wenn Ihnen der Look nicht gefällt, bleibt ein kleiner Trost: Mit seinen 880 PS ist der Mansory so schnell, dass Sie ihn vermutlich nicht allzu lange im Sichtfeld haben.