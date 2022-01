G-Klasse Sonderedition von Mansory für VAE Farbenfrohe G-Klasse von Mansory

Nein, das ist kein Märchen wie aus "Tausendundeiner Nacht". Zum 50. Gründungs-Jubiläum der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verpasst Mansory der G-Klasse von Mercedes ein buntes Kleid. Offiziell hört der Geländewagen auf den Namen Mansory Mercedes G P900 Special Edition UAE. Das Auto in dieser Variante gibt es nur für die Vereinigten Arabischen Emirate, wie der Tuner aus Bayern vermeldet.

Violett, Gelb und Schwarz

Von außen fällt der Farbverlauf des Geländewagens auf. Die Front ist bis zu den vorderen Türen violett lackiert, danach dominiert Schwarz die Außenhaut des Mansory. Mit Felgendeckeln, Schriftzügen und Linien in Violett setzt Mansory weitere Farbakzente. Das Bodykit verbreitert die getunte G-Klasse im Vergleich zum Serienfahrzeug. Der Heckspoiler wirkt kantig, aber ob er für die Sonderedition genug Anpressdruck erzeugt, ist doch sehr fraglich. Auf dem Dach bringen die Edeltuner LED-Licht-Pods an.

Mansory Fahrersitz gelb, Beifahrersitz violett: Die Sonderedition von Mansory ist optisch gewagt.

Ein Blick in den Innenraum des aufgemotzten Geländewagens stellt das Schwarz-Violett der Außenhaut in den Schatten. Ein knalliges Gelb erwartet die Insassen dieser Sonderedition. Einen Kontrast zu der intensiven Farbe erreicht Mansory mit dem violetten Beifahrersitz. Das Interieur ist in Leder gehalten. Um die Hommage an die VAE mit dem Auto zu verdeutlichen, integriert Mansory ein Logo der Emirate mehrmals im Innenraum. Dieses zeigt den Grundriss des Landes und die Inschrift "50th UAE". Anstatt des Mercedes-Sterns im Kühlergrill gibt es ein Emblem mit Mansory-Schriftzug und des speziell gestalteten Logos zu sehen.

Zugegebenermaßen: Einige dürften sich bei dieser bunten Farbkombination an die Basketball-Mannschaft der Los Angeles Lakers erinnert fühlen. Das Wappen auf der Motorhaube oder auf der Seite, und das Auto würde als offizielles Teamfahrzeug der Lakers durchgehen.

V8 mit 900 PS

Doch Spaß beiseite: Optik allein reicht dem Tuner bei der Sonderedition nicht aus. Unter der Haube presst Mansory 900 PS aus dem V8-Motor. Das ist ein sattes Plus von 315 PS gegenüber dem Mercedes AMG G63. Beeindruckende 1.200 Nm an maximalem Drehmoment erreicht der 4,0-Liter große Biturbo.

Einen Preis für die Sonderedition hat Mansory nicht bekannt gegeben. Sicher dürfte sein, dass der Mansory Mercedes G P900 Special Edition UAE einen hohen sechsstelligen Betrag kostet. Schließlich verlangt bereits Mercedes für den AMG G63 mindestens 162.702,75 €.

Fazit

Mansory schenkt den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Sonderedition der G-Klasse. Farblich sticht der Geländewagen definitiv ins Auge und passt ausgezeichnet in die bunte Autowelt der VAE.