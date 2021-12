Performance-Kit für den Porsche 911 (992) GT3 Neuer Manthey für die Straße

Wer ein GT-Fahrzeug von Porsche optimieren möchte, muss sich ganz schön tief in die Detailarbeit stürzen. Die extra-sportlichen Autos der Zuffenhausener Sportwagenschmiede geben ab Werk nämlich wenig Anlass zur Kritik. Eine Möglichkeit ist es, sich direkt mit dem Hersteller zu verbünden – und genau das haben die Motorsport-Experten von Manthey getan. Mittlerweile erhalten Kunden die Produkte des Rennteams aus Meuspath direkt beim Porsche-Händler über Porsche Tequipment und selbst die Fahrzeuggarantie bleibt bestehen. Das gilt auch für das neue Performance-Kit, das dem 911 GT3 zugedacht ist.

Manthey Racing Straßensport von Rennsport-Profi - die Straßenzulassung bleibt mit dem Performance-Kit erhalten.

Ziel bei der Entwicklung war es nicht nur, das Auto bei einem Trackday schneller über die Ziellinie fliegen zu lassen, sondern auch die Alltagstauglichkeit zu erhalten. Wer die Modifikationen bucht, behält die Straßenzulassung und kann auf eigener Achse zur Rennstrecke cruisen. Manthey verpasst dem aktuellen GT3-Elfer ein 4-Wege-Fahrwerk, einen Leichtbauradsatz und die Bremsen dahinter erhalten ein Upgrade mit Stahlflexleitungen und Hochleistungs-Belägen.

Nachgeschärfte Aerodynamik

Wie Ihnen sicherlich anhand der Bilder nicht entgangen ist, fasst die Truppe den 911 auch aerodynamisch an. Am optimierten Sportwagen prangen ein Frontsplitter, ein Heckdiffusor, ein Karbon-Flügel, Flics und Aerodiscs auf den Hinterrädern. Weite Teile der Test- und Entwicklungsphase fanden auf der Nordschleife statt, der Hausstrecke von Manthey Racing. In den Verkauf soll das Performance-Kit ab dem zweiten Quartal 2022 gehen. Es ist das erste Optimierungs-Programm, das Manthey für die neue Elfer-Baureihe 992 an den Start bringt. Warum das Anlass zur Vorfreude gibt, erschließt sich beim Blick auf bisherige Performance-Kits. So schrieb beispielsweise sport auto-Testredakteur Christian Gebhardt über den 911 GT2 RS Manthey Racing der Vorgänger-Baureihe, er sei so etwas wie das Real Madrid der Sportwagenszene.

Hans-Dieter Seufert Christian Gebhardt schrieb über den 991.2 GT2 RS Manthey Racing: "Das Real Madrid der Sportwagenszene".

Ein Preisschild klebt indes noch nicht am neuen Upgrade-Set für den 911 GT3. Gemessen an dem, was die Anpassungen am eben genannten GT2 RS kosten, ist allerdings kein Schnäppchen zu erwarten. Der Preis inklusive Magnesiumrädern: rund 95.000 Euro.

Umfrage 7 Generationen Porsche 911 GT3. Welcher wäre Ihrer? 15835 Mal abgestimmt 911 GT3 Typ 996 911 GT3 Typ 996.2 911 GT3 Typ 997 911 GT3 Typ 997.2 911 GT3 Typ 991 911 GT3 Typ 991.2 911 GT3 Typ 992 mehr lesen

Fazit

Schon bei der Vorgänger-Generation des aktuellen Elfers hat Manthey Racing mit den Performance-Kits für die GT-Varianten für Furore gesorgt. Es ist nicht zu erwarten, dass sich an diesem Umstand mit dem 992 GT3 etwas ändert. Die Zutaten sind vertraut: Gewindefahrwerk, Bremsen-Upgrade und einige aerodynamische Extras.