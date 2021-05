Jeep Performance Parts für den Wrangler 4xe Mopar steckt den Plug-in-Offroader in den Lift

Der Jeep Wrangler ist eine der traditionsreichsten Baureihen der Autowelt. Dass es den ikonischen Offroader nun mit Plug-in-Hybrid-Antrieb gibt, kommt einer Revolution gleich – zumindest einer enormen Zäsur. Doch auch als Teilzeit-Elektriker soll der Wrangler durch seine fast konkurrenzlose Geländegängigkeit und Robustheit bestechen. Damit beides auch bei der 4xe-Modellvariante gilt, legt Mopar, die Zubehör-Sparte des Stellantis-Konzerns, nun eine Reihe von Performance Parts für den Jeep auf.

1.495 Dollar für fünf Zusatz-Zentimeter

Deren Herzstück ist ein Höherlegungs-Kit, das die Karosserie um zusätzliche fünf Zentimeter vom Untergrund entfernt. Das Set enthält sowohl Federn als auch die passenden Stoßdämpfer aus dem Hause Fox. Hinzu kommen neue untere Querlenker für die Vorderräder, andere Stabilisatoren für vorne und hinten, Federwegsbegrenzer sowie die nötigen Befestigungselemente. Kostenpunkt: 1.495 Dollar, was umgerechnet 1.233 Euro entspricht.

Stellantis North America Die Einzelteile des Höherlegungs-Kits für den Jeep Wrangler 4xe.

Auch die 925 Dollar (763 Euro) teuren Unterfahrschutz-Elemente, deren verzinkter Stahl mehrfach beschichtet ist, zahlt auf die Offroad-Fähigkeiten des Jeep Wrangler 4xe ein. Gleiches gilt für die pulverbeschichtete Frontstoßstange für 1.275 Dollar (1.050 Euro) sowie die auch unter Wasser funktionierende Warn-Seilwinde samt Befestigung und Schutzbügel (zusammen 2.294 Dollar beziehungsweise 1.900 Euro). Die LED-Zusatzbeleuchtung mit zwei jeweils sieben Zoll großen Scheinwerfern kostet 725 Dollar (knapp 600 Euro) und bietet eine Lichtmenge von 8.000 Lumen. Der Clou des neuen dritten Bremslichts am Reserverad (85 Dollar beziehungsweise 70 Euro) ist die Halterung, welche die charakteristische Wrangler-Front symbolisiert.

"Half Doors" oder "Tube Doors"

Auch für den Jeep Wrangler 4xe bietet Mopar zwei Alternativen zu den normalen Türen an. Zum einen die sogenannten "Half Doors" mit per Reißverschluss verbundenen Kunststoff-Scheiben, die wegen ihrer nach unten versetzten Fensterlinien eine bessere Rundumsicht bieten. Sie müssen bei der Auftragserteilung für einen Wrangler 4xe direkt mitbestellt werden und kosten abhängig davon, ob sie im Zwei- oder Viertürer installiert werden, zwischen 2.350 und 4.395 Dollar (1.940 bis 3.625 Euro).

Stellantis North America Hier verfügt der Jeep Wrangler 4xe über die "Tube Doors".

Noch extremer kommt der Plug-in-Geländewagen daher, wenn die "Tube Doors" installiert werden. Dabei handelt es sich um nichts anderes als fünf Zentimeter dicke Stahlrohre, die zusammen mit dem passenden Spiegel-Kit die Rundumsicht maximieren sollen und 1.410 Dollar (1.160 Euro) kosten. Für die Hecktür bietet Mopar verstärkte und pulverbeschichtete Scharniere an, welche die Voraussetzung dafür sind, den stabileren Träger für größere und schwerere Reserveräder zu installieren. Beides zusammen kostet 900 Dollar (gut 740 Euro). Eine 240-Volt-Wallbox im Jeep-Design, Allwetter-Fußmatten und ein Set Gepäckraum-Schoner runden das Zubehör-Paket für den Jeep Wrangler 4xe ab.

Bis zu 380 PS und 637 Newtonmeter

In puncto Antrieb bleibt alles beim Alten. Der Hybrid-Antriebsstrang kombiniert einen Vierzylinder-Turbobenziner mit zwei Litern Hubraum mit zwei Elektromotoren, einem Hochvolt-Batteriepaket mit 17 Kilowattstunden Kapazität und dem TorqueFlite-Achtgang-Automatikgetriebe. Im System leisten die Komponenten bis zu 380 PS und liefern ein maximales Drehmoment von 637 Newtonmetern. Für den US-Markt gibt Jeep eine rein elektrische Reichweite von 34 Kilometern an. Nach WLTP-Norm sollen es 50 Kilometer sein.

Fazit

Für Offroad-Abenteuer mit Elektro-Unterstützung ist das neue Werks-Tuning- und Zubehör-Programm von Mopar sicher hilfreich. Ganz billig sind die Komponenten für den Jeep Wrangler 4xe freilich nicht. Aber das gilt gleichermaßen für das Basisauto – besonders für die europäischen Märkte: In den USA kostet der Plug-in-Hybride mindestens 47.995 Dollar (knapp 39.600 Dollar). In Deutschland sind es sogar 76.000 Euro abzüglich Umweltprämie, da es das Auto bisher nur als Einführungs-Sondermodell "First Edition" gibt.