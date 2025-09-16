Mugen Honda Prelude: Hybrid wird schärfer mit Body-Building aus Japan

Tuner Mugen aus Japan ist schon immer ganz eng mit dem Honda-Konzern verbunden. Entsprechend zeitnah kann der Tuner auch auf neue Modelle von Honda reagieren. Ganz neu im Mugen-Angebot sind erste Tuningteile für den gerade erst in Japan gestarteten Honda Prelude . Auf anderen Märkten kommt das Hybrid-Coupé später.

Komplettes Aero-Paket Die Hybrid-Antriebstechnik im Prelude lässt auch der Haustuner unangetastet. Dafür wird bei der Optik und im Fahrwerksbereich nachgelegt. Das neu entwickelte Body-Kit für den Zweitürer umfasst einen neu gezeichneten Frontspoiler mit seitlichen Flaps, ebenfalls mit Flaps bewährte Seitenschwellerverkleidungen sowie einen neuen Diffusoreinsatz für die Heckschürze.

In den kann auch noch eine neue Auspuffendrohrblende integriert werden. Zu den weiteren Aero-Featuren gehören noch ein Heckspoiler sowie aerodynamisch geformte Cover für die Außenspiegel.

Leichtbaufelgen und neue Teppiche Im Fahrwerksbereich rüstet Mugen den Prelude mit 19 Zoll großen Schmiedefelgen auf, die zusammen mit BBS entwickelt wurden und pro Rad vier Kilogramm Gewicht sparen sollen. Darüber spannen sich Reifen in der Dimension 235/40. Die Serienbremsanlage, die Honda aus dem Civic Type R übernommen hat, schärft Mugen mit Sportbremsbelägen nach.

Für den Innen- sowie den Kofferraum hält Mugen neue Teppiche mit Mugen-Logo bereit. Die Schwellerbereiche hübscht Mugen mit neuen Einstiegsleisten auf.