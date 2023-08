Novitec Ferrari 812 Competizione: Goldener Weg für das Abgas

Mehr schwarzes Gold findet seinen Weg in die Radhäuser. Hier greift Novitec auf seine bewährte Kooperation mit der amerikanischen Radmanufaktur Vossen zurück. Zur Wahl stehen drei verschiedene Design, wobei unser Fotomodell die NF 10 ZV-Felgen trägt. Die Räder mit fünf filigranen Doppelspeichenpaaren und dem angedeuteten Zentralverschluss schaffen in den Größen 10x21 Zoll vorn und 12,5x22 Zoll auf der Hinterachse Raum für Reifen in den Dimensionen 275/30 und 335/25. Die Differenz beim Durchmesser verstärkt die Keilform des Italieners, selbst wenn zusätzlich die um 25 Millimeter kürzeren Sportfedern verbaut werden. Sollte dann die Nase in verschiedenen Fahrsituationen zu tief hängen, sorgt ein Liftsystem an der Vorderachse auf Knopfdruck für 40 Millimeter mehr Luft unter dem Bug.