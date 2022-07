Novitec Ferrari SF90 Stradale 1.109 PS lassen das Pferdchen springen

Rein elektrisch angetriebene Sportwagen machen Tuner die Suche nach mehr Leistung immer schwieriger bis unmöglich. Fahrdynamiker mit einem Hybridantrieb, lassen zumindest auf der Verbrennerseite noch Luft für Optimierungen. Genau hier setzt Tuner Novitec aus Stetten beim Ferrari SF90 Stradale an.

Mehr Druck für den Verbrenner

Die insgesamt drei Elektromotoren im Hybridantriebsstrang des SF90 lässt Novitec links liegen, und widmet sich direkt dem vier Liter großen Biturbo-V8. Zwei neue Zusatzsteuergeräte für die Motorsteuerung liefern neu programmierten Kennfelder für Einspritzung und Zündung und heben zudem die elektronische Ladedruckbegrenzung an. Für freieren Abzug der Abgase spannt Novitec auf der Auslassseite eine neue Hochleistungsauspuffanlagen ein, die wahlweise mit oder ohne elektronisches Soundmanagement durch eine Auspuffklappensteuerung antritt. Der Auspuff ist in verschiedenen Materialien erhältlich. Alle sind mit einer Hochtemperatur-Wärmeisolierung ummantelt. Für Feinschmecker bietet sich die Version Feingold-ummantelt an. Feingold krönt auf Wunsch auch die Edelstahlendrohre, die zudem mit Carbon-Blenden bestückt sind. Ebenfalls strömungsoptimiert zeigen sich die verbauten Sportkatalysatoren.

Werden alle Register gezogen, so steigt die Leistung des Verbrenners um 109 PS, das maximale Drehmoment legt auf 918 Nm zu. Die Gesamtsystemleistung klettert unter dem Strich auf 1.109 PS. Genug Power um den Allradler in 2,4 Sekunden auf Tempo 100 zu treiben. Die 200 km/h Marke wird nach 6,3 Sekunden erreicht. Die Spitzengeschwindigkeit steigt auf über 340 km/h. Damit wäre das Kapitel Antrieb abgehakt.

Aerokit aus Carbon

Noch mehr Racing-Look steht auf der Karte, wenn es um die Karosserie des Ferrari geht. Novitec setzt hier auf im Windkanal optimierte Sicht-Carbon-Komponenten. Ein neuer Spoiler, neue seitliche Ansatzteile sowie ein neu geformtes Mittelteil verleihen der Frontschürze einen markanteren Look und mehr Abtriebspotenzial. Die Fronthaube kann mit zwei Carbon-Blenden für den Luftauslass unten und die Partie vor der Frontscheibe ebenfalls im Rennlook aufgewertet werden.

Zusätzlich können die vorderen Kotflügel gegen spezielle Carbon-Exemplare ausgetauscht werden, die Gewicht sparen und mit ihren Luftauslässen über den Reifen auch die Ableitung der durch die Bremsen aufgeheizten Luft in den Radhäuser verbessern. An den Flanken werten den Zweisitzer neue Schwellerverkleidungen sowie Blenden für die Außenspiegel und die Fensterdreiecke auf. Mehr Luft zum Motor schaufeln neue Luftführungen in den hinteren Seitenteilen. Abtrieb satt steuern der Dachkantenspoiler, die neue Spoilerlippe sowie der neue Diffusor am Heck bei. Rein optischer Natur sind Carbon-Verkleidungen für die Heckhaube, den Motorraum und das Gepäckabteil in der Frontpartie.

Komplett ist ein Tuningprojekt erst mit neuen Rädern. Novitec greift hier auf Entwicklungspartner Vossen zurück und bestückt den SF90 mit Felgen in den Dimensionen 20 oder 21 Zoll. Das hier gezeigte Modell ist mit NF10-Rädern in 21 Zoll und mit Zentralverschlussoptik ausgerüstet. Die Felgen mit fünf Doppelspeichen sind mit Reifen der Größen 255/30 vorn und 325/25 hinten ummantelt. Kürzere Fahrwerksfedern senken den Ferrari vorn um 30 und hinten um 25 Millimeter ab. Für mehr Alltagstauglichkeit kann alternativ ein Frontliftsystem verbaut werden, das die Nase des SF90 auf Knopfdruck um 40 Millimeter anhebt.

Für Änderungen im Cockpit steht Novitec Kundenwünschen offen gegenüber. Leder und Alcantara wird in jedem gewünschten Farbton und Polsterdesign verarbeitet.

Fazit

Wer seinen Ferrari SF90 Stradale weiter individualisieren möchte, findet bei Tuner Novitec einen Ansprechpartner. Hier gibt es mehr Leistung für den Verbrenner im Hybridantriebsstrang sowie viel Carbon für die Karosserie.