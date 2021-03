Novitec Lamborghini Huracan Evo RWD Gold, Karbon und Heckantrieb

Novitec scheint den V10-Saugmotor des Lamborghini Huracan Evo für perfekt zu halten. Denn entgegen ihrer sonstigen Gepflogenheiten verzichten die Oberbayern beim Italo-Boliden komplett auf motorische Maßnahmen – und zwar sowohl bei der Allradversion als auch beim hinterradgetriebenen EVO RWD. Sollte der V10-Saugmotor trotzdem mehr als die serienmäßigen 610 PS und maximal 560 Newtonmeter an die Hinterräder übertragen, dann liegt das an der neuen Auspuffanlage. Diese besteht wahlweise aus Edelstahl oder dem Hightech-Werkstoff Inconel. Die Wärmeisolierung im Motorraum realisiert Novitec auf Wunsch mit 999er Feingold, die Endrohre zeigen sich auf Wunsch mit Karbon ummantelt.

Novitec Group Die Abgasanlage besteht auf Wunsch aus Inconel und verfügt wahlweise über Endrohre im Karbon-Mantel.

Gutes Stichwort: Aus diesem Material besteht größtenteils das Bodykit, das Novitec speziell für die leicht modifizierte Linienführung des Huracan Evo RWD gestaltet hat. Ein gutes Beispiel ist der neue Frontspoiler, der sich im Zentrum zweistöckig präsentiert. An den äußeren Kanten der vorderen Lufteinlässe angebrachte Luftleitelemente und eine optionale Fronthaube ergänzen die Design-Änderungen im vorderen Teil der hinterradgetriebenen Huracan Evo-Variante.

Huracan Evo RWD jetzt mit Heckflügel

Den Flanken des Lamborghinis verpasst Novitec Spiegel-Cover, Seitenschweller und nach vorne gezogene Lufteinlässe an den hinteren Seitenfenstern. Die beiden Letzteren sollen den Temperaturhaushalt der Bremsen und im Motorabteil optimieren. Von welcher Haube dieses bedeckt wird, entscheiden die Kunden: Es gibt entweder eine Variante, die vollständig aus Karbon besteht. Oder Novitec ergänzt die ab Werk verbaute Glasabdeckung seitlich durch Lufteinlässe im Airbox-Design. Die größte Änderung am Hinterteil ist der Heckflügel, auf den das Serienauto verzichtet. Doch auch den Diffusor tauscht der Tuner aus.

Novitec Group Im Gegensatz zum Serienauto verfügt der Huracan Evo RWD von Novitec über einen Heckflügel.

Die Räder in vorne 9 x 20 und hinten 12,5 x 21 Zoll großen Schmiedefelgen bezieht Novitec vom US-Spezialisten Vossen Wheels, der die Rundlinge entweder mit konventioneller Verschraubung oder Zentralverschluss liefert. Die passenden Reifen-Dimensionen lauten 245/30 ZR20 vorne und 325/25 ZR21 hinten. Zwei Optionen bietet der Tuner beim Fahrwerks-Upgrade für den Lamborghini Huracan Evo RWD: Die kleine Lösung sind Sportfedern, welche die Karosserie etwa 35 Millimeter näher an den Asphalt rücken. Dies ist auch die maximale Tieferlegung des zusammen mit KW entwickelten Aluminium-Gewindesportfahrwerks. Dieses lässt sich jedoch zusätzlich an beiden Achsen jeweils 13-fach in Zug- und Druckstufe verstellen.

Im Innenraum ist fast alles möglich

Auf die Änderungen im Innenraum geht Novitec gar nicht näher ein. Der Truppe aus Stetten reicht es, wenn die potenzielle Kundschaft weiß, dass hier "ein praktisch unbegrenztes Angebot an verschiedenen Farben und hochwertigen Materialien wie feinstem Leder und Alcantara" zur Verfügung steht.

Umfrage 2483 Mal abgestimmt Hätte Ihr Lamborghini Huracan Evo Hinter- oder Allradantrieb? Hinterradantrieb. Nur damit sind anständige Drifts möglich. Allradantrieb. Mir geht optimale Traktion über alles. mehr lesen

Fazit

Nanu – keine Leistungssteigerung? Kein Problem, der V10-Saugmotor des Huracan Evo RWD gilt als einer der emotionalsten Vertreter seiner Zunft. Auch beim Bodykit ist Novitec eher behutsam vorgegangen und hat die Lamborghini-Optik eher akzentuiert statt radikalisiert.