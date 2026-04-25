Performmaster G805 Sterling Brushed: Mercedes G-Klasse ordentlich hergebürstet

Getunte Mercedes G-Klasse -Modelle gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Da ist es schwer einen neuen Akzent zu setzen. Tuner Performmaster aus dem schwäbischen Plüderhausen ist dies allerdings mit dem neuen G805 Sterling Brushed durchaus gelungen.

Sieht aus wie gebürstet Der Name Sterling Brushed bezieht sich dabei auf die exklusive Lackgestaltung, der dem Betrachter eine gebürstete Metalloberfläche suggeriert. Der dazu notwendige Lack mit einem nahtlosen Farbverlauf, der von tiefen, dunklen Tönen in leuchtendes Silber übergeht, wird dabei in über 600 Arbeitsstunden vollständig von Hand aufgetragen.

Jeder Zentimeter wird akribisch von Hand gebürstet, jeder Strich hinterlässt eine subtile Spur von Handwerkskunst. Das Ergebnis ist eine lebendige Oberfläche. Reich an Textur, unmöglich zu replizieren, unverwechselbar. Aber vermutlich auch ein Horror im Falle einer Nachlackierung. Entsprechend dem Aufwand will Performmaster nur maximal acht Fahrzeuge insgesamt auflegen, wobei maximal drei pro Jahr gefertigt werden können.

Breitbau aus Carbon Kombiniert wird das exklusive Lackkleid mit einem Wide-Body-Karosserie-Kit aus Carbon, der die G-Klasse um zehn Zentimeter in der Breite wachsen lässt. Der umfasst unter anderem eine neue Spoiler-Frontschürze, einen neuen Kühlergrill, eine verstärkte Motorhaube und natürlich weit ausladende Kotflügel, breitere Seitenschwellerverkleidungen und eine neu geformte Heckschürze. Die neu verlegte Sportauspuffanlage entlässt die Abgase seitlich unter dem Schweller. Elektrisch ausfahrbare Stufen sorgen für einen mühelosen Ein- und Ausstieg. In den gewachsenen Rathäusern machen sich 24 Zoll große Leichtmetallfelgen breit. Über die Schmiederäder spannt Performmaster Reifen in den Dimensionen 295/30 vorn und 355/25 auf der Hinterachse.

Der Innenraum wird mit gesteppten Sitzbezügen, Kontrastnähten, Dekorelementen aus Carbon und in Hochglanz-Schwarz sowie einem Dachhimmel mit illuminiertem Sternenmuster aufgewertet.

Über 800 PS für den V8 Was bei einer getunten G-Klasse nicht fehlen darf, ist mehr Leistung. Auf Basis der AMG-V8-Variante erzielt Performmaster mit einer modifizierten Motorsteuerung im Zusammenspiel mit neuen Turboladern 805 PS und 1.200 Nm Drehmoment. Von null auf 100 km/h spurtet der Geländewagen damit in knapp 3,7 Sekunden. Eine Höchstgeschwindigkeit nennt der Tuner nicht.

Ebenfalls nicht kommuniziert wird ein Preis für den G805 Sterling Brushed. Da jedes Modell ein Unikat ist, werden Preis und Spezifikation nur im persönlichen Gespräch besprochen.