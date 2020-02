Porsche 911 (992) Aerokit und Sport-Design-Paket

Porsche präsentiert ein Aerokit und Sport-Design-Paket für den 911. Es umfasst Anbauteile an Front- und Heck sowie aerodynamische Verbesserungen.

Aus Weissach kommt ein neues Aeropaket für den Porsche 911 auf den Markt. Genauer gesagt aus dem Windkanal des Porsche-Entwicklungszentrums. Der markante Frontspoiler sowie der feste Heckspoiler und Heckflügel verringern die Auftriebskräfte an der Vorder- und der Hinterachse. Die dazugehörigen Seitenschweller betonen die neue Bodenhaftung der Baureihe 992.

Für eben diese Baureihe steht aber noch ein weiteres Paket zur Wahl: das Sport-Design-Paket. Es umfasst vorn eine überarbeitete Frontschürze mit Spoilerlippe. Am Heck bietet unter dem weiter oben positionierten Nummernschild der neue Stoßfänger Platz für einen neuen Lufteinlass und -austritt. Optional ist das Sport-Design-Paket mit SportDesign-Seitenschwellern kombinierbar. Sowohl das Aerokit als auch das SportDesign-Paket sind ab sofort wahlweise in Exterieurfarbe oder mit Elementen in hochglänzendem Schwarz erhältlich.

Fazit

Aus Weissach kommt mal wieder etwas Flottes für den ohnehin schon recht flotten Elfer geflogen. Wer seinen Porsche perfektionieren möchte, der muss hier zuschlagen.