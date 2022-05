Ruf Performance-Upgrade für Porsche 992 Turbo Extremer wird's heute nimmer

Mit seinen 650 PS ist der aktuelle Porsche Turbo S der wohl alltagstauglichste Vertreter aus der Gattung waschechter Supersportwagen. Das Talent zum Spagat zwischen lässigem Cruisen und der Fähigkeit in nur 2,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen, ist nicht vielen Autos gegeben. Ruf Automobile verschiebt die Grenzen nun noch ein Stück weiter ins Unfassbare, denn die Pfaffenhausener haben ein neues Performance-Upgrade für die Turbo-Modelle der Porsche-Baureihe 992 im Angebot.

Fast 1.000 Newtonmeter

Durch eine Optimierung der Steuergeräte für Motor und Getriebe, größere Turbolader, neue Katalysatoren, Luftfilter und Ladedruck-Sensoren steigt der Output von Turbo und Turbo S auf schwindelerregende 885 PS. Die volle Leistung liegt laut Ruf bei 7.200 Umdrehungen pro Minute an, das volle Drehmoment von 997 Newtonmetern bei 5.000 U/min. Das Paket namens "RT885/92" hat allerdings seinen Preis. Rund 53.000 Euro müssen Kunden mit extragroßem Leistungshunger hinblättern.

Rossen Gargolov Serienmäßig schlummern im Heck des 911 Turbo S (992) stolze 650 PS. Damit schießt der Porsche in 2,7 Sekunden auf 100 km/h.

Die genügsamere Turbo-Klientel bedient Ruf für 11.000 Euro auch mit einer Steigerung auf kaum weniger beeindruckende 750 PS. Den Basismotor des aktuellen Elfers, also den 3,8-Liter-Biturbo aus Carrera, Carrera S und GTS stemmen die Pfaffenhausener auf 580 PS. Je nach Basisfahrzeug sind dafür 17.900 Euro (GTS, S und 4S) oder 19.950 Euro (Carrera und Carrera 4) zu bezahlen. In seiner performantesten Ausführung bringt es das Aggregat serienmäßig im GTS derzeit auf 480 PS. Das günstigste 992-Upgrade von Ruf kostet übrigens nur 155 Euro, ändert allerdings nichts an der Fahrzeug-Performance. Dabei handelt es sich nämlich um eine Alu-Abdeckung für die Fußstütze links der Pedalerie. Wie sich so ein 911 Turbo S ganz ohne Leistungssteigerung schlägt, erfahren Sie übrigens in unserer Fotoshow oben im Artikel. Wir hatten das Spitzenmodell nämlich bereits im Supertest.

Fazit

Die Turbo-Modelle des aktuellen Porsche 911 (992) wildern mit 580, beziehungsweise 650 PS bereits ziemlich ungeniert im Supersportwagen-Universum. Um letzte Zweifel am Standing der performanten Zuffenhausener aus dem Weg zu räumen, bietet Ruf Automobile ein Upgrade auf 885 PS an. Mit rund 53.000 Euro ist das Leistungs-Plus allerdings kein Schnäppchen.