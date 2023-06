Shelby Ford F-150 Centennial Edition Party-Laster mit bis zu 800 PS

Carroll Shelby wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Auch wenn Shelby selbst dieses Jubiläum nicht mehr erlebt, wird dennoch kräftig gefeiert. Und zwar mit der Centennial Edition für den Ford F-150. Als Basis dient die Lariat-4x4-Variante des beliebten US-Trucks. Aufgelegt werden maximal 100 Exemplare für den 2023er-Jahrgang.

800 PS auf Wunsch

Belässt es der Kunde beim serienmäßig verbauten Fünf-Liter-V8-Saugmotor, so fährt die Centennial Edition mit 400 PS und 556 Nm vom Hof. So richtig Party-Stimmung kommt aber wohl erst mit der Kompressor-Variante auf. Diese hebt den Output des V8 auf 800 PS an. Dann wird auch die verstärkte Bremsanlage obligatorisch. Immer an Bord sind eine Sportabgasanlage von Borla sowie ein höhenverstellbares Sportfahrwerk von Fox.

Die Brachial-Optik unterstreichen Lufteinlässe in der Motorhaube, seitliche Trittbretter, Radlaufverbreiterungen, eine neue Frontschürze und ein Shelby-Kühlergrillgitter. Alle Anbauteile werden in Wagenfarbe lackiert. Ergänzend verbaut Shelby noch jede Menge Centennial-Plaketten sowie eine Ladebettabdeckung und hübscht den F-150 noch mit einem Längsstreifen-Design auf. Den finalen Exterieur-Touch bringen 22 Zoll große Leichtmetallfelgen, über die sich 35-Zoll-All-Terrain-Reifen spannen.

Für Feierstimmung im Innenraum sorgen Ledersitzbezüge, Carbon-Applikationen, Alu-Pedale, getönte Scheiben sowie ebenfalls zahlreiche Centennial-Plaketten oder -Stickereien.

Satte Preise

Die 400-PS-Version ist ab 128.450 Dollar (rund 120.000 Euro) bestellbar. Mit Kompressor-Power unter der Haube werden wenigstens 138.495 Dollar (etwa 129.400 Euro) gefordert. Das Lariat-4x4-V8-Basismodell steht mit knapp 65.000 Dollar (ungefähr 60.800 Euro) in der Ford-Preisliste. Shelby lässt sich seinen Party-Truck also ordentlich bezahlen.

Fazit

Shelby feiert den 100. Geburtstag von Firmengründer Carroll Shelby mit einer Sonderserie des Ford F-150. Der wird optisch aufgemotzt und auf Wunsch mit bis zu 800 PS Leistung versehen. Gegenüber dem Basismodell verdoppelt sich der Preis allerdings locker. Dafür ist die Auflage auf nur 100 Fahrzeuge limitiert.