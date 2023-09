Für welche Klientel denkt sich Porsche Autos wie den 718 Cayman GT4 und dessen RS-Version aus? Sicher für jene, die ein Spaßgerät für die Rennstrecke suchen und damit bei Trackdays glänzen wollen. Oder ist das Anwendungsprofil doch nicht so klar, wie es scheint? "Ziel des Umbaus ist es, ambitionierten Fahrern ein straßenzugelassenes Fahrzeug für die Rennstrecke zu bieten", sagt Stefan Schlund, Geschäftsführer des Rennteams und Tuners SSR Performance, in Richtung seines neuesten Erzeugnisses, das den Namen SSR CS trägt. Womit er suggeriert: Um die Rennstrecken-Performance des Basisautos ist es doch nicht so rosig bestellt wie vom Hersteller versprochen, weshalb hier nachgeschärft werden muss.