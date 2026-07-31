BMWs G-Klasse-Gegner wackelt: G74-Offroader vor dem Aus?

BMWBlog meldet einen möglichen Stopp für den angeblichen BMW-G74: Das Projekt soll die finale Freigabe nicht bekommen haben und aktuell stillstehen. Gleichzeitig hält sich BMW bedeckt – der Hersteller hat den Offroader schließlich nie offiziell angekündigt.

Idee kam vom Rivian-R1T-Vergleich Der Blog verortet den Startpunkt zur Offroader-Idee in einem internen Vergleichstest, bei dem BMW unter anderem einen Rivian R1T getestet haben soll. Aus dem Eindruck entstand demnach der Wunsch nach einem wirklich geländetauglichen Modell statt eines reinen Offroad-Pakets für beispielsweise den X5. Das Ziel war ein großer Luxus-SUV, der direkt Käufer von Mercedes G-Klasse und Land Rover Range Rover ansprechen soll. In englischsprachigen Publikationen heißt das Modell nicht umsonst teilweise "G-Wagen Fighter".

Erst Neue Klasse als reines E-Auto – dann Wechsel auf X5-Basis In einer frühen Phase plante BMW den G74 laut den Berichten als reines Elektroauto auf Neue-Klasse-Basis (speziell auf der Architektur des neuen iX3). Dafür hätte BMW den Bau in Debrecen (Ungarn) oder San Luis Potosí (Mexiko) einplanen müssen; angeblich entstand sogar ein 1:1-Designmodell. Dann änderte BMW die Basis: Die Verantwortlichen sollen den G74 auf die CLAR-Architektur umgezogen haben, die auch die kommende X5-Generation (intern G65) trägt. Damit öffnete BMW die Tür für mehrere Antriebe – inklusive Plug-in-Hybrid und Elektro – und verlegte die Fertigungsplanungen in die USA nach Spartanburg.

So sollte der BMW-Offroader auftreten Quellen beschreiben einen großen SUV mit drei Sitzreihen und Outdoor-Inszenierung. Im Raum standen ein außen montiertes Ersatzrad, ernsthafte Offroad-Hardware und Details, die eher zu Lifestyle-Offroadern passen als zum bisherigen BMW-Portfolio. Innen sollte der G74 demnach Neue-Klasse-Designmerkmale übernehmen, die BMW mit der kommenden X5-Generation einführt. Sogar ein besonders performantes Modell von BMW M war angeblich möglich.

Warum BMW gerade jetzt auf die Bremse tritt BMWBlog nennt als Kernproblem die Rechnung hinter dem Projekt: Ein glaubwürdiger Luxus-Offroader kostet viel Entwicklungs- und Produktionsbudget, während das Segment mit Teilnehmern wie der G-Klasse eng bleibt. Dazu kommt ein Konzernkurs, der inzwischen Nischenmodelle eher streicht als neu ermöglicht – BMWBlog erinnert in dem Zusammenhang an frühere GT-Ableger, die BMW später wieder aus dem Programm nahm.

BMW Regional entwickelt sich die Nachfrage nach Elektromobilität sehr unterschiedlich - deshalb scheidet BMWs Neue Klasse (im Bild ein iX3) als Basis für einen möglichen Mercedes-G-Klasse-Gegner wohl aus.

Strategiewechsel Autocar verbindet den G74-Stillstand mit einer breiteren Neubewertung der Produktplanung. BMW reagiert demnach auf China-Gegenwind, stärkeren Wettbewerb durch chinesische Hersteller, US-Handelsbarrieren, Währungseffekte und unterschiedlich schnelle Nachfrage nach Elektroautos je Region. BMW setzt deshalb weiter auf einen technologieoffenen Mix aus Verbrennern, Plug-in-Hybriden, E-Autos und Wasserstoff statt auf eine reine E-Strategie in jedem Markt.

Was jetzt noch passieren kann The Drive beschreibt den Stand so: Der G74 änderte Architektur und Antriebsausrichtung, bekam aber bis heute kein grünes Licht. Wenn ein Starttermin 2029 tatsächlich als Ziel galt, muss BMW die Entscheidung bald treffen – sonst verschwindet das Projekt ohne offizielle Begründung. Auf unsere Anfrage hin betont BMW, dass man bisher zu keinem Zeitpunkt etwas zu den Geländewagengerüchten gesagt habe – kein Verantwortlicher hätte sich bisher zu dem Thema auch nur ansatzweise geäußert. Dies gelte weiterhin – BMW kommentiere die Gerüchte nicht.