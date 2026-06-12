Wenn die USA Fußball-Weltmeister werden: Jeep schenkt 100 Wrangler – an George Washingtons

Jeep koppelt eine schräge Wette an die Fußball-Weltmeisterschaft: Holt die US-Mannschaft den Titel, verteilt die Marke 100 nagelneue Jeep Wrangler an die ersten 100 verifizierten Registrierungen – und zwar ausschließlich an US-Bürger, die legal George Washington heißen.

So funktioniert die Aktion Du heißt wirklich George Washington (Vorname George, Nachname Washington), lebst in den USA und bist mindestens 18? Dann registrierst du dich online bei wranglerforwashingtons.com. Jeep lässt die Daten prüfen und nimmt die ersten 100 gültigen Einträge in die Auswahl – gewinnen können sie nur, wenn Team USA am Ende tatsächlich Weltmeister wird.

Fristen, die du dir merken musst Jeep hat die Registrierung am 10. Juni 2026 um 10:00 Uhr Eastern Time (minus 6 Stunden zur Mitteleuropäischen Sommerzeit) geöffnet. Jeep schließt sie am 19. Juli 2026 um 15:00 Uhr Eastern Time – also rund um das Finale.

Wie viele "George Washingtons" gibt es überhaupt? Jeep limitiert auf 100 Wrangler – und setzt damit auf Knappheit, obwohl der Name in den USA nicht einzigartig ist. Zirka 163.000 US-Amerikaner tragen den Nachnamen "Washington". Der Vorname George ist in den USA häufig, wobei seine Beliebtheit in den vergangenen Jahren etwas nachgelassen hat. Eine gemeinsame Ausweisung von Vor- und Nachnamen machen die US-Behörden aus Datenschutzgründen nicht, weshalb die Zahl derer, die "George Washington" heißen, nicht bekannt ist. Es dürften deutlich mehr als 100 Kandidaten existieren – und damit gewinnt am Ende nicht nur der WM-Ausgang, sondern auch Tempo beim Registrieren.

Welcher Wrangler? Jeep bleibt (noch) vage Jeep verspricht einen "2026 Jeep Wrangler", nennt aber bislang keine genaue Variante, Motorisierung oder Ausstattungslinie. Genau das macht die Aktion noch ein Stück mehr "Balla-Balla": großes Versprechen, kleine Fußnote – und der Rest hängt am sportlichen Wunder.

Das Video trifft den Ton: maximal drüber, komplett selbstironisch Im Spot setzt Jeep auf Stand-up-Comedian Iliza Shlesinger und lässt sie in einem youtube-Video als "CSO – Chief Soccer Officer" eine Büro-Patriotismus-Parodie abfeuern. Sie beschreibt den möglichen Gewinn als "Fully loaded with freedom … and the middle finger to the metric system." ("Vollausstattung: Freiheit … plus ein Mittelfinger fürs metrische System.") Konservative US-Amerikaner empfinden das metrische System schließlich als ganz besonders unamerikanisch – nennen einen Liter beispielsweise gern "european Liter". Dazu kommen absichtlich absurde Requisiten, ein fake-bronzener Adler und ein "historisch korrektes" Bild von George Washington – natürlich auf einem Wrangler.

Nachname: WashingtonDer Name Washington ist in den USA stark mit der afroamerikanischen Bevölkerung verknüpft. Statistisch gesehen ist Washington der „schwärzeste Nachname Amerikas“, da rund 90 Prozent der Namensträger Afroamerikaner sind. Nach dem Ende der Sklaverei und dem Bürgerkrieg wählten viele befreite Sklaven den Nachnamen des ersten US-Präsidenten George Washington als Symbol für Freiheit und Neuanfang und benannten ihre Söhne stolz nach dem Staatsgründer. Warum Jeep das macht (und warum das so gut funktioniert) Jeep verkauft hier keine nüchterne Produktbotschaft, sondern ein Meme mit Kennzeichenhalter. Die Marke verknüpft WM-Fieber, US-Mythos und den Wrangler als Freiheits-Ikone – und macht ausgerechnet "George Washington" zur Eintrittskarte. Das Ganze wirkt wie ein PR-Stunt, funktioniert aber, weil Jeep den Witz nicht erklärt, sondern durchzieht.

KI-generiert / Jeep Jeep wettet im Vollrausch des puren Patriotismus (Achtung - Ironie) auf den WM-Titel der US-Boys – und ballert dafür mal eben 100 brandneue Wrangler raus.

Wer mitmachen darf – kurz und klar Wohnsitz: USA (50 Bundesstaaten + Washington, D.C.)

Alter: mindestens 18 Jahre

Name: legaler Vorname "George", legaler Nachname "Washington"

Prinzip: first come, first served – die ersten 100 nach Verifizierung

Registrierung: wranglerforwashingtons.com

Zeitraum: 10.06.2026, 10:00 ET bis 19.07.2026, 15:00 ET Die Buchmacher schätzen die Chance der USA auf den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft derzeit auf eine Wahrscheinlichkeit von knapp über 1 bis 1,6 Prozent.

