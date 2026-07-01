In geheimer Werkstatt von 84 auf 225 PS: EMC pimpt G-Klasse mit Mercedes-Motor

EMC nimmt einen 1990er-Mercedes-Benz-250GD-Wolf (W461) und ersetzt den serienmäßigen OM602-Saugdiesel. Statt eines insbesondere in den USA beliebten V8-Fremdspenders wandert der OM605a in den Motorraum – ein 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbodiesel aus der Mercedes-Historie, dessen Serienleistung von 150 PS die EMC-Spezialisten nochmal anheben. So klettert die Leistung des Wolf von 84 auf 225 PS, das Drehmoment beträgt 407 Newtonmeter. Die Kraft läuft weiter über ein Mercedes-Fünfgang-Schaltgetriebe der 717-Baureihe.

Die Firma sitzt in Frenchtown, New Jersey, und lässt die komplette Frame-off-Restauration in Polen erledigen. Dort zerlegt das Team die Militärkarosserien vollständig, baut sie wieder auf und lackiert sie neu – pro Auto mit rund 2.300 bis 2.500 Arbeitsstunden. EMC hält den exakten Ort der Werkstatt geheim. Danach verschifft EMC die Fahrzeuge in die USA und erledigt dort Endabnahme, Feinschliff und Auslieferung.

Frame-off-RestaurationEine Frame-off-Restauration ist die gründlichste Methode zur Wiederherstellung eines klassischen Fahrzeugs mit separatem Fahrgestell. Dabei trennen die Restauratoren die gesamte Karosserie vom Rahmen und prüfen jede Komponente, jede Schweißnaht und den Rahmen selbst auf Rost und andere Schäden, wie beispielsweise Verschleiß. Dieses Zerlegen bis zur letzten Schraube bedeutet einen enormen Arbeits- und Kostenaufwand.

Magma Beam Orange, Schwarzkontrast und Offroad-Hardware

EMC lackiert diesen Wolf in Magma Beam Orange, einem originalen Mercedes-Farbton, und montiert schwarze Anbauteile. Vorn trägt der G einen Stahlstoßfänger, dazu eine Winde und Zusatzleuchten. Schutzgitter an Leuchten und Blinkern, Kotflügelverbreiterungen und ein Überrollkäfig verstärken den Einsatzlook. Schwarze, geschmiedete 17-Zoll-Stahlräder runden den Auftritt ab.