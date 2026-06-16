Jeep erweitert Grand-Cherokee-Palette: Trailhawk und Overland kehren zurück

Jeep erweitert die Modellpalette des Grand Cherokee für das Modelljahr 2027 um zwei bekannte Ausstattungsvarianten. Nach einer einjährigen Pause kehren sowohl der für Offroad optimierte Trailhawk als auch der Komfort-Kreuzer Overland zurück. Beide Modelle basieren auf dem für das Modelljahr 2026 überarbeiteten Grand Cherokee und erhalten den neuen Hurricane-4-Turbobenziner. Wer speziell bei den Top-Varianten der Grand Cherokee-Baureihe auf eine Rückkehr klassischen Schwermetalls unter der Haube hoffte, tat das vergeblich.

Aus für PHEV Die Rückkehr des Trailhawk ist besonders bemerkenswert. Ursprünglich war die Variante nach der Modellpflege ausschließlich in Verbindung mit dem Plug-in-Hybridantrieb 4xe vorgesehen. Mit dem Wegfall der Plug-in-Hybridmodelle im Stellantis-Konzern verschwand jedoch auch der Grand Cherokee Trailhawk aus dem Programm. Für 2027 setzt Jeep nun auf einen konventionellen Antrieb und führt die Geländeversion erneut ein.

Den Antrieb beider Modelle übernimmt ein aufgeladener 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner der Hurricane-Baureihe. Das Triebwerk entwickelt 324 PS und ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern. Die Kraftübertragung übernimmt eine Achtgang-Automatik. Jeep verweist auf den Einsatz der Turbulent-Jet-Ignition-Technologie, die in Großserie erstmals in diesem Umfang verwendet wird. Dabei wird ein besonders mageres Luft-Kraftstoff-Gemisch durch zusätzliche Zündkammern effizienter verbrannt. Das soll sowohl die Leistungsdichte als auch die Effizienz steigern. Mit 162 PS pro Liter Hubraum erreicht der Motor eine für diese Fahrzeugklasse ungewöhnlich hohe spezifische Leistung.

Der Trailhawk bleibt die geländeorientierteste Version innerhalb der Baureihe. Zur Serienausstattung gehören das Allradsystem Quadra-Trac II mit Geländeuntersetzung, das Fahrprogramm Selec-Terrain mit speziellem Rock-Modus sowie eine elektronisch geregelte Luftfederung mit semiaktiven Dämpfern. Hinzu kommen ein elektronisch sperrbares Hinterachsdifferenzial und eine Offroad-Kamera, die den Bereich unmittelbar vor den Rädern auf dem Zentraldisplay darstellt.

Auch untenrum robust Für Einsätze abseits befestigter Wege verfügt der Trailhawk über sechs Unterfahrschutzplatten aus Stahl. Sie schützen Motor, Getriebe, Verteilergetriebe, Tank und Fahrwerkskomponenten vor Beschädigungen. Aufgezogen sind Goodyear-Territory-All-Terrain-Reifen.

Durch die Luftfederung erreicht der Grand Cherokee Trailhawk eine Bodenfreiheit von bis zu 290 Millimetern. Jeep nennt einen Böschungswinkel von 36 Grad vorne und 30 Grad hinten. Die Frontpartie wurde dafür überarbeitet. Auffällig sind außerdem die roten Abschlepphaken an der Front sowie eine mattschwarze Folierung auf der Motorhaube, die Spiegelungen reduzieren soll.

Trotz seiner Geländeausrichtung bleibt der Trailhawk für Anhängerbetrieb ausgelegt. Die maximale Anhängelast beträgt 2,8 Tonnen. Das entsprechende Trailer-Tow-Paket gehört zur Serienausstattung. Im Innenraum setzt Jeep auf schwarze Nappaledersitze mit roten Kontrastnähten. Zur Ausstattung gehört außerdem das im Rahmen der Modellpflege eingeführte 12,3-Zoll-Infotainmentsystem.

Overland für Genießer Parallel dazu kehrt der Grand Cherokee Overland zurück. Die Ausstattungslinie gehört seit rund 25 Jahren zum Modellprogramm. Äußerlich orientiert sich der Overland am Trailhawk, erhält jedoch eigene Akzente. Dazu zählen verchromte Abschlepphaken, silberfarbene Zierelemente, schwarz lackierte untere Karosseriebereiche sowie 21 Zoll große Leichtmetallräder.

Auch der Overland nutzt das Quadra-Trac-II-Allradsystem mit zweistufigem Verteilergetriebe und die Luftfederung Quadra-Lift. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Bergabfahrhilfe sowie eine serienmäßige 360-Grad-Kamera. Im Innenraum kommen ebenfalls Nappaledersitze zum Einsatz. Die Vordersitze verfügen über Heiz- und Belüftungsfunktion, die äußeren Fondsitze sind beheizbar.

Marktstart und Preis Jeep will sowohl den Grand Cherokee Trailhawk als auch den Overland noch im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt bringen. Die Produktion erfolgt im Detroit Assembly Complex im US-Bundesstaat Michigan. Preise und weitere technische Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Nach Deutschland kommen die beiden Flaggschiff-Modelle nur über freie Importeure, Jeep Deutschland hat den Vertrieb des Grand Cherokee eingestellt.