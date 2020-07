SVE Chevrolet Silverado Yenko S/C Pickup-Berserker mit fast 1.000 Nm

Pickups sind reine Arbeitstiere? Nicht für die US-Amerikaner! Viele von ihnen sehen einen solchen Pritschenwagen eher als eine Art Lebenseinstellung. Und warum sollte ein so wichtiger Teil des eigenen Daseins "nur" 426 PS leisten und höchstens 623 Newtonmeter bereitstellen, wenn da noch deutlich Luft nach oben ist? So denken einige Kunden, die sich für einen Chevrolet Silverado interessieren – weshalb Specialty Vehicle Engineering (SVE) aus Toms River, New Jersey, nun ein Kompressor-Kit für dessen 6,2-Liter-V8 anbietet.

811 PS und maximal 976 Newtonmeter

Damit ausgerüstet landet der nun den Beinamen Yenko S/C tragende Pickup bei beeindruckenden 811 PS und maximal 976 Newtonmetern. Aber allein der Kompressor hebt den Achtzylinder-Benziner natürlich nicht in seine neuen Power-Sphären. Dabei helfen auch eine geschmiedete Stahl-Kurbelwelle, geschmiedete Aluminium-Kolben und neue Zylinderköpfe mit. Genau wie das modifizierte Kraftstoffsystem samt neuer Einspritzdüsen sowie die Edelstahl-Abgasanlage mit besonders durchlässigen Katalysatoren. Ein angepasstes Sechsgang-Automatik-Getriebe, das die Power wahlweise nur auf die hinteren oder alle vier Räder überträgt, gibt es obendrein.

Specialty Vehicle Engineering Der Kompressor ist das Herzstück des SVE-Motor-Tunings für den 2021er Silverado.

Die Silverado-Bremsanlage rüstet SVE an der Vorderachse mit Brembo-Sechskolben-Sätteln, die den Yenko-Schriftzug tragen, und 409-Millimeter-Scheiben auf. Das Sportfahrwerk legt den Chevy-Pickup vorne gut fünf und hinten 12,7 Zentimeter tiefer. Ein neuer Stabilisator und modifizierte Buchsen dürften das Fahrverhalten ebenfalls versportlichen. Als passendes Räderwerk sieht Specialty Vehicle Engineering 10 x 22 Zoll große geschmiedete Aluminiumfelgen mit 305/45 R22er-Bereifung vor. Diese sind entweder in Silber oder Schwarz lackiert; letztere Version erhält auf Wunsch einen roten Ring.

Subtile Hinweise auf die enorme Power

Der SVE Chevrolet Silverado Yenko S/C mag ein Pickup auf Steroiden sein, aber äußerlich deutet er seine Muskeln nur an. Klar, er trägt ein paar Aufkleber mit dem neuen Namenszusatz (der auch in die Kühlergrill-Strebe sowie die Ladebordwand gestanzt ist) und Plaketten mit dem Leistungswert. Auch die Motorhaube mit Lufthutze und die vier wahlweise silbernen oder schwarzen, in einer angepassten Heckschürze sitzenden Endrohre geben dezente Hinweise auf die gewonnene Kraft. Aber ansonsten bleibt der Pickup erstaunlich naturbelassen.

Specialty Vehicle Engineering Optisch bleibt der Yenko S/C trotz einiger Aufkleber im dezenten Bereich.

Für den Innenraum hält SVE aufpreispflichtige Lederausstattungen in Schwarz, Grau (jeweils mit Akzent-Stickereien) oder mit Karo-gemusterter Stoffeinlage an. Gestickte Logos gibt es auf Sitzen und Kopfstützen. Fußmatten, Einstiegsleisten und eine Armaturenbrett-Plakette runden das Interieur-Upgrade ab. Als Extra-Zubehör hält der Tuner aber auch Schlüsselanhänger und Leder-Bordmappe bereit.

Ein exklusives Gefährt bleibt der Yenko übrigens trotz aller amerikanischer Pickup-Vernarrtheit: Specialty Vehicle Engineering wird lediglich 50 Exemplare auf Basis des 2021er Chevrolet Silverados mit Crew oder Double Cab bauen. Erhältlich ist diese limitierte Edition übrigens ganz offiziell über das GM-Händlernetz. Außer in Kalifornien wahrscheinlich: Dort erhält der Yenko S/C keine Straßenzulassung. Grund dürften die erwähnten "besonders durchlässigen Katalysatoren" sein.

Umfrage 515 Mal abgestimmt Wäre ein Pickup mit derart viel Leistung etwas für Sie? Ja klaro! Immer her mit den dicken Karren! Nein. Der braucht ja eine eigene Tankstelle. mehr lesen

Fazit

Wenn man mit 6,2 Litern Hubraum und mit für die Ewigkeit gebauten Basisteilen arbeiten kann, kommt manchmal eine derart massive Leistungssteigerung wie beim Yenko S/C auf Basis des 2021er Chevrolet Silverado heraus. Auf der Viertelmeile sollte niemand diesen Truck unterschätzen. Und Anhänger zieht das Ding jetzt erst recht mit absoluter Leichtigkeit – 976 Newtonmetern sei Dank!