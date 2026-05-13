Ford F-Series Super Duty: 7,3 l Hubraum - und das ist nur der Basis-V8!

Künftig übernimmt der 7,3 Liter große Benzin-V8 die Rolle des Basismotors. Der bisher angebotene 6,8-Liter-V8 entfällt. Auch beim Dieselangebot reduziert Ford die Auswahl und streicht die Standardversion des 6,7-Liter-Power-Stroke. Mit der Umstellung startet der Super Duty künftig serienmäßig mit deutlich mehr Leistung. Der neue Einstiegsmotor leistet 436 PS und entwickelt 658 Newtonmeter Drehmoment. Der bisherige 6,8-Liter-V8 kam auf 411 PS und 603 Newtonmeter. Der größere Benziner war bislang nur optional erhältlich und mit zusätzlichen Ausstattungspaketen verknüpft.

Auch beim Diesel vereinfacht Ford das Angebot. Die reguläre Version des 6,7-Liter-Power-Stroke-Diesels wird gestrichen. Erhalten bleibt ausschließlich die stärkere High-Output-Ausführung mit 507 PS und 1.627 Newtonmeter Drehmoment. Zum Vergleich: Die bisherige Standardversion leistete 482 PS und stellte 1.424 Newtonmeter bereit.

Der große Motor ist nicht mehr an die Ausstattung geknüpft Die Informationen stammen aus einem mutmaßlichen Bestelldokument für das Modelljahr 2027, das im Forum "Ford Truck Enthusiasts" veröffentlicht wurde. Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung von Ford. Gegenüber US-Medien erklärte Ford jedoch, dass der 7,3-Liter-V8 bei Kunden besonders gefragt sei. Zudem verweist der Hersteller auf die Leistungsfähigkeit der High-Output-Dieselvariante.

Welche Auswirkungen die neue Motorenstrategie auf die Preise haben wird, ist noch offen. Im aktuellen Modelljahr kostet der 7,3-Liter-V8 im Super Duty XL einen Aufpreis von 1.500 Dollar (1.280 Euro). Das Ausstattungspaket, welches bisher für den größeren Motor nötig war, kostete zusätzlich 3.115 US-Dollar (2.661 Euro).

Neben den Änderungen bei den Antrieben erhält der Super Duty zum Modelljahr 2027 weitere Detailüberarbeitungen. Das Tremor-Offroad-Paket soll künftig für mehr Varianten verfügbar sein. Außerdem erweitert Ford das Angebot an LED-Leuchten und ergänzt die Baureihe um ein neues Offroad-Paket mit 35-Zoll-Reifen. Neu ins Programm kommen außerdem die Außenfarben Neptune Blue und Iconic Silver Metallic. Sie ersetzen Argon Blue Metallic und Avalanche.