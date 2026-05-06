Isuzu D-Max 2026 mit neuem Dieselmotor: Mehr Power für den Pick-up

Der Pick-up Isuzu D‑Max gehört weltweit zu den Verkaufsschlagern in seinem Segment, in Europa schätzen besonders Nutzanwender sein robustes Naturell. Nicht wenige haderten allerdings mit dem bereits in der Vorgängerversion eingeführten 1,9-Liter-Diesel, dessen Hubraum für einen 3,5-Tonnen-Pick-up vergleichsweise dezent ausfiel. Damit ist jetzt Schluss. Für das Modelljahr 2026 erhält die Baureihe eine umfassende technische Überarbeitung, deren Schwerpunkt auf dem Antriebsstrang liegt.

Mehr Hubraum und Drehmoment Zentrale Änderung ist der Wechsel vom bisherigen 1,9-Liter-Vierzylinder auf einen neu entwickelten 2,2-Liter-Turbodiesel. Trotz identischer Nennleistung von 163 PS fällt die Charakteristik deutlich anders aus. Das maximale Drehmoment steigt auf 400 Newtonmeter und liegt in einem breiten Bereich zwischen 1.600 und 2.400/min an. Bereits ab 1.000/min stehen 255 Newtonmeter zur Verfügung. Gegenüber dem Vorgänger entspricht das einem Plus von 40 Newtonmetern. Die Auslegung zielt auf eine verbesserte Durchzugskraft bei niedrigen Drehzahlen, insbesondere im Anhängerbetrieb und im Geländeeinsatz.

Parallel zum neuen Motor führt Isuzu eine neu entwickelte Achtstufen-Automatik ein. Alternativ bleibt ein Sechsgang-Schaltgetriebe im Programm. Die Kombination aus höherem Drehmoment und zusätzlicher Spreizung der Automatik soll die Zugkraft besser nutzbar machen. Die Fahrleistungen bleiben im üblichen Rahmen dieser Klasse: Der Sprint auf 100 km/h erfolgt in 12,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h.

Die Basis bleibt Unverändert bleiben die grundsätzlichen Fähigkeiten des Pick-ups. Die Anhängelast beträgt bei allradgetriebenen Varianten weiterhin bis zu 3.500 Kilogramm. Die Nutzlast liegt je nach Konfiguration zwischen rund 945 und 1.205 Kilogramm. Die Wattiefe beträgt 800 Millimeter, die Bodenfreiheit 210 Millimeter. Das Allradsystem ist weiterhin als Zuschalt-Lösung ausgeführt und kann während der Fahrt bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h aktiviert werden. Für schwieriges Terrain steht eine Geländeuntersetzung zur Verfügung, ergänzt durch eine Hinterachssperre.

Äußerlich ist die überarbeitete Version an Detailänderungen zu erkennen. Neben einem modifizierten Kühlergrill fallen zusätzliche Lufteinlässe oberhalb des Grills am Ende der Motorhaube auf, die als Erkennungsmerkmal der neuen Motorisierung dienen. Je nach Ausstattung kommen neu gestaltete LED-Leuchten, geänderte Stoßfängerdetails und neue Raddesigns in 16- und 18-Zoll-Größen hinzu.

Im Innenraum konzentrieren sich die Änderungen auf Materialien und Assistenzsysteme. Neu gestaltete Sitze mit angepassten Polstern und Bezugsstoffen ergänzen die Ausstattungslinien. Hinzu kommt ein erweitertes Fahrerüberwachungssystem, das mittels Infrarotkamera Müdigkeit und Ablenkung erkennt und entsprechende Warnungen ausgibt. Weitere Assistenzfunktionen wie Spurhalte- und Notfallunterstützung wurden an aktuelle europäische Anforderungen angepasst.

Der neue D-Max ist in den bekannten Karosserievarianten Single Cab, Extended Cab und Double Cab verfügbar. Die Abmessungen bewegen sich je nach Ausführung zwischen 5,28 und 5,32 Meter; der Einzelkabiner ist länger als Space Cab und Double Cab. Die Breite liegt bei 1,87 Meter (Single Cab 1,81 m), der Radstand einheitlich bei 3.125 Millimetern. Die Ladeflächen variieren entsprechend der Kabinenform zwischen 1.675 und 2.445 Millimetern Länge. Der Normverbrauch liegt je nach Variante im Bereich von 8,6 bis 9,1 Litern pro 100 Kilometer.

Marktstart und Preis Der neue Jahrgang mit dem größeren Motor ist ab sofort bestellbar. Die Preise haben im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich zugelegt. Ungewöhnlich: In der aktuellen Preisliste sind die Modelle mit Schaltgetriebe und Automatik zum gleichen Preis aufgeführt, demnach kostet die neue Achtgang-Automatik keinen Aufpreis. Los geht es beim Einzelkabiner mit Heckantrieb für 45.390 Euro, der Anderthalbkabiner Space Cab startet bei 46.390 Euro und der Doppelkabiner bei 47.390 Euro. Bis auf den Einzelkabiner ist der Allradantrieb bei allen anderen Varianten serienmäßig. Topmodell bleibt die Ausstattungslinie V-Cross für Space Cab und Double Cab, letzterer ist mit 61.290 Euro das teuerste Modell der Baureihe.