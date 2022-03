Techart Porsche 911 GT3 Sichtbar noch mehr Rennsport

Der Porsche 911 GT3 trägt deutlich sichtbar motorsportliche Züge, selbst wenn er in der etwas dezenteren Touring-Version vorfährt. Diese Merkmale zu unterstreichen hat sich Techart mit seinem Leichtbau-Carbonprogramm für den Sportwagen vorgenommen.

Carbon-Updates rundum

Für eine eindrucksvolle Erscheinung des GT3 im Rückspiegel sorgen die um 15 Millimeter breiteren Leichtbau-Kotflügel mit Radhausentlüftungslamellen, sowie die aus Sichtcarbon gefertige Aerohaube vorn. Die neu geformte Frontschürze setzt auf groß dimensionierte Lufteinlässe, eine prominente Spoilerlippe und Lufteinlassblenden, die wie auch die Frontschürze selbst, die Sportspiegel, die Seitenschweller-Verkleidungen sowie das Heckschürzenunterteil allesamt aus Sichtcarbon gefertigt werden. Noch mehr Carbon bringen der vollständig aus Kohlefaser gefertigte Heckflügel mit neu geformten Flügelendplatten sowie eine Carbon-Lufteinlassblende auf dem Heckdeckel an den GT3. Die Teile des Carbon-Pakets können miteinander kombiniert oder auch einzeln montiert werden.

Techart So aufgerüstet trägt der GT3 jede Menge Carbon zur Schau.

Zudem sind verschiedene Finishes zu haben. So kann der Kunde die Bauteile wahlweise mit mattem oder hochglänzendem Klarlack überziehen lassen. Optional steht statt der traditionellen Gewebestruktur auch eine Optik in Forged Carbon bereit. Abgerundet wird der Leichtbau mit einem Techart-Heckschriftzug aus dreidimensional gegossenen Acrylglas-Lettern.

Schmiederad im Turbinen-Look

Nicht an, sondern unter die Karosserie schraubt der Tuner auf Wunsch zudem sein neues leichtes Formula VII-Schmiederad mit Zentralverschluss und Turbinen-Look, das auch für die GTS-Modelle zu haben ist. Die Raddimensionen für den Porsche 911 GT3 betragen 9,5 x 20-Zoll vorn und 12 x 21-Zoll an der Hinterachse. Für den 911 Carrera GTS ist das Rad in der Größe 9 x 20-Zoll und 11,5 x 21-Zoll zu haben. In beiden Fällen kann der Kunde auch hier zwischen zahlreichen Varianten und Oberflächen-Finishes wählen.

Und wie immer nimmt sich Techart auch einiger Modifikationen im Interieur an. Hier sagt der Kunde an und Techart setzt um – beispielsweise mit Alcantara oder Carbon.

Fazit

Das Leichtbau-Paket von Techart bringt auf Wunsch jede Menge Carbonanbauteile an den Porsche 911 GT3. Das sorgt für einen noch sportlicheren Look und senkt das Gewicht. Einige weitere Pfunde sparen die optionalen Schmiederäder.