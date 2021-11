Tune It Safe (2021): Techart GT in Polizei-Uniform

Techart GT Tune It Safe Zugriff!

Das neue Gesicht der Tune It Safe-Kampagne ist ein Techart GT auf Basis des aktuellen Porsche 911 Targa. Auf Verbrecherjagd wird der Sportwagen aber nicht gehen.

Mit der Tune It Safe-Kampagne betreiben der Verband der Automobil Tuner (VDAT), das Bundesverkehrsministerium (BMVI) und weitere Partner schon einige Jahre lang Völkerverständigung zwischen Tuning und Straßenverkehrsordnung. Vom Jahr 2005 an gab es dazu publikumswirksam zu jeder Essen Motor Show ein entsprechend aufbereitetes Fahrzeug zu sehen. Die aktuelle Version ist ein Techart GT auf Basis des Porsche 911 (992) Targa mit 385 PS und ein weiterer Beweis dafür, dass so eine zeitlose Stilikone wie der Elfer quasi alles tragen kann. Auch Polizei-Uniform.

Tune it safe Da haben die Polizisten gut lachen - sollte man meinen. Doch der Techart GT kommt nicht auf die Straße, sondern bleibt ein Showcar.

Bodykit und Tieferlegung

Dass der Sportwagen nun bei Hochgeschwindigkeits-Verfolgsungsjagden seine Sporen verdient, ist trotzdem nicht vorgesehen – denn der Techart bleibt ein Showcar. Entsprechend konzentrieren sich die Tuning-Maßnahmen auf eine wirkungsvolle Optik und nicht auf die Steigerung der Performance. Zum Cop wird der Bolide durch das Styling von Foliatec, Hella steuert die Sondersignalanlage Raptor+ bei. Für die Bereifung sorgt Hankook, die opulenten Vielspeichen-Felgen (vorne 20, hinten 21 Zoll) mit ihren grellgelben Akzenten kommen ebenso von Techart wie das Bodykit.

Der Frontspoiler des Techart GT besteht aus fünf Teilen inklusive Splitterelement. Dazu verbauen die Leonberger Airframes an der Bugschürze, konturierte Seitenschweller und einen Diffusoraufsatz mit Aero Wings. Für den optischen Abschluss am Heck sorgt ein dezenter Spoiler. Insgesamt sinkt das Showcar dank Sportfedern 40 Millimeter nach unten. Ein handgefertigtes Sportlenkrad, veredelte Oberflächen und perforiertes Leder mit Alcantara-Untergrund sorgen im Innenraum für sportives Flair.

Fazit

Jedes Jahr präsentieren VDAT, BMVI und weitere Partner ein Tune It Safe-Showcar. 2021 liefert Techart mit dem GT auf Basis eines Porsche 911 (992) Targa die Basis. Dass der Polizei-Sportwagen nicht auf die Straße kommt, dürften die Beamten ziemlich schade finden. Flüchtige Verbrecher wird's freuen.