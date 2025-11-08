Turbo Trail Cruiser: Toyota bringt Kult-Land Cruiser mit 394 PS

Toyota präsentiert auf der SEMA 2025 mit dem Turbo Trail Cruiser ein außergewöhnliches Tuning-Projekt, das die klassische FJ60-Generation mit aktueller Motorentechnologie verbindet – sozusagen ein Restomod ab Werk. Ausgangspunkt war ein originaler Land Cruiser FJ60 aus den 1980er-Jahren, der in erster Linie durch den Einbau eines modernen i-FORCE 3,4-Liter V6-Twin-Turbo aus dem aktuellen Tundra aufgerüstet wurde. Mit 394 PS und strammen 650 Nm Drehmoment erreicht der Wagen fast die doppelte Leistung des ursprünglich verbauten Sechszylinders. Das Aggregat bietet dabei nicht nur deutlich mehr Leistung, sondern soll laut Toyota auch einen besser nutzbaren Drehmomentverlauf mit viel Kraft aus dem Keller haben.

Neuer Motor am alten Getriebe Die Integration des modernen Motors erforderte neue Motoraufhängungen, eine eigens gefertigte Adapterplatte zur Verbindung mit dem originalen Fünfgang-Getriebe sowie ein umgestaltetes Ölwannen-Layout, um den modernen V6 in das Leiterrahmen-Chassis des FJ60-Chassis stecken zu können. Eine handgefertige Abgasanlage soll das Spektakel akustisch untermalen. Leider ist Toyota USA noch etwas geizig mit Soundproben, das Video (unten) hat die US-Abteilung des Konzerns ohne Ton veröffentlicht. Auffällig ist der neue, große Alu-Kühler für den Turbomotor. Und eine ziemliche Fleißarbeit dürfte es gewesen sein, den Kabelbaum so anzupassen, dass die hochmoderne Maschine in der antiken Hülle klaglos funktioniert. Da zahlte es sich mit Sicherheit aus, dass die Umbauer direkt an der Quelle saßen.

Obwohl die Höherlegung brutal aussieht, hat Toyota nach eigenen Angaben gar nicht so dramatisch aufgerüstet. Die Fahrwerkshöherlegung soll lediglich 1,5 Zoll betragen, rund 3,8 Zentimeter. Für noch mehr Luft unter dem Kiel sorgen die 35-Zoll-Offroadreifen. Zudem wurde ein sogenannter Front-Shackle-Reversal durchgeführt.

Was ist ein Front-Shackle-Reversal? Klassische Blattfeder-Geländewagen haben an der Vorderseite der Federpakete einen beweglichen Feder-Schäkel (engl. shackle) zur Befestigung am Rahmen, um die Längenunterschiede beim Ein- und Ausfedern auszugleichen. Dadurch bewegt sich die Starrachse beim Einfedern nach vorne. Mit der Verlegung des Schäkels an die Hinterseite der Federpakete wird dies umgekehrt, die Achse bewegt sich beim Einfedern nach hinten, was ein besseres Fahrverhalten bringt. Positiver Nebeneffekt ist ein verbesserter vorderer Böschungswinkel, weil die Federschäkel nicht mehr "im Weg" sind.

Optisch bleibt der Turbo Cruiser seiner Historie treu: Die originale Karosserie erhielt eine zeitgenössische Lackierung in Silber sowie passende Schriftzüge aus den 1980er-Jahren. Innen gab es subtile Modernisierungen wie ein JBL-Soundsystem und einen zentralen Touchscreen, der Rest der Möblierung bis hin zu den wunderbaren 80er-Jahre-Sitzen wurde originalgetreu erneuert.