Umbau-Kit: Chelsea Trucks macht aus dem Ineos Grenadier einen Land Rover Defender

Die britische Chelsea Truck Company (CTC), ein etablierter Umbauer vor allem klassischer Land Rover-Modelle und anderer kerniger Geländewagen, hat sich einmal mehr den Ineos Grenadier vorgenommen. Unter dem Motto "Heritage Remastered" bekommt der Grenadier Karosserieumbauten verpasst, die ihn optisch stark an den klassischen Land Rover Defender annähern. Der alte "Landy" ist ohnehin das offensichtliche Vorbild des Grenadier, jetzt werden sich die beiden Offroader noch ähnlicher.

Sonder-Edition als Vorbild Eine der Varianten orientiert sich am Defender Heritage Edition von 2015. Das Sondermodell hatte Land Rover seinerzeit zum Ende der Defender-Produktion aufgelegt. Kennzeichnend für den CTC-Umbau ist ein entsprechender blasser Grünton, der an das damalige Grasmere Green erinnert, das Ganze kombiniert mit einem weiß lackierten Dach. Dazu kommen 20-Zoll-Leichtmetallräder im Look klassischer Stahlfelgen, verbreiterte Radhäuser sowie modifizierte Stoßfänger. Die Frontpartie erhält einen gelochten Kühlergrill, dessen Gitterstruktur frühe Land-Rover-Modelle zitieren soll. Hinter dem farblich angepassten Gitter sind zusätzliche LED-Elemente integriert, ergänzt durch neu ausgeformte Einfassungen der Hauptscheinwerfer.

Eine zweite Ausführung nimmt Bezug auf den Defender 110 SVX 60th Anniversary Edition aus dem Jahr 2008. Basis ist hier der Grenadier Station Wagon in der Fieldmaster Edition. Die Karosserie trägt eine Lackierung in Schwarz mit silberfarbigen Elementen wie Kühlergrill, Stoßfänger, Türscharniere und Räder. Im aufgepeppten Innenraum kommt hellbraunes Leder mit Rautensteppung zum Einsatz.

Es geht auch edel Antrieb und Fahrwerk entsprechen weiterhin der Serienausführung des Grenadier. Zum Einsatz kommt der von BMW-Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum. In der Benzinvariante leistet das Aggregat 286 PS und stellt 450 Nm Drehmoment bereit. Die Kraftübertragung übernimmt eine Achtgang-Automatik, kombiniert mit permanentem Allradantrieb und Geländeuntersetzung.

Preislich liegt der "Heritage Remastered" Grenadier bei umgerechnet rund 94.000 Euro. Zum Vergleich: Ein serienmäßiger Grenadier Station Wagon Fieldmaster startet in Großbritannien bei rund 82.000 Euro. Die Differenz von rund 12.000 Euro entfällt auf die Karosserieanpassungen und die modifizierte Innenausstattung. Darüber hinaus bietet Chelsea Truck Company weitere Individualisierungsoptionen für die Baureihe an.