Unimog U 4023 Tuning-Umbau: Der luxuriöseste Unimog aller Zeiten

Mercedes-Benz Special Trucks ist die Stern-Abteilung für dicke Dinger mit Spezialauftrag, Sonderumbauten von Unimog und Zetros entstehen hier. 2026 feiert die Geschäftseinheit von Daimler Truck ihren 80. Geburtstag. Und statt wie im Tagesgeschäft die Gelände-Lkw für Militär oder Blaulicht-Einsätze umzurüsten, hat man sich zum Jubiläum einmal selbst etwas gegönnt. Herausgekommen ist der nach Mercedes-Beschreibung "luxuriöseste Unimog aller Zeiten", der mit feinster Technik und Ausstattung glänzt.

Mit Sechszylinder-Tuning Entstanden ist der Jubel-Mog in Zusammenarbeit mit Hellgeth Engineering, einem auf Unimog-Umbauten spezialisierten Fahrzeugbauer. Das Showcar basiert auf dem Unimog U 4023, einem sechs Meter langen Zehntonner mit den üblichen Unimog-Feinheiten – Portalachsen, Differenzialsperren, Riesen-Reifen und flexiblem Rahmen für gewaltige Verschränkung. Der serienmäßige Vierzylinder-Diesel OM 934 mit 231 PS erhielt keinen Vertrag, stattdessen bevölkert jetzt ein schicker Sechszylinder (OM 936) den Maschinenraum. Aus 7,7 Liter Hubraum holt der Reihensechser im Jubiläums-Unimog glatte 300 PS, die Getriebeabstimmung wurde hierfür angepasst.

Das Showcar fährt mit einer viersitzigen Doppelkabine vor und wurde karosserieseitig "SUV-inspiriert" (O-Ton Hersteller) umgerüstet. Dazu gehört die mattgraue Lackierung, ein neues LED-Lichtkonzept mit Leuchten in der neu gestalteten Front und den Verbreiterungen, eine LED-Bar am Kabinendach und nicht zuletzt die digitalen Kamera-Außenspiegel. Das Heck ziert ein neuer Ladeflächenaufbau mit Show-Bügel an der Kabinenwand, der den Unimog zum XXL-Pick-Up verwandelt. Die gewaltigen Offroadreifen (365/85) stecken auf 20-Zoll-Beadlock-Rädern.

Leder-Ausstattung inklusive Fein gemacht wurde der Silber-SUV-Unimog auch im Innenraum. Die Sitze wurden mit abgestepptem Leder bezogen, das gleiche gilt für die Verkleidung der Dachluke. An den Seiten des Fensterrahmens befinden sich die Displays für die Kamera-Außenspiegel. Leder-Fußmatten verdeutlichen, dass hier kein Acker-Einsatz geplant ist, stattdessen gibt es Ambiente-LED-Licht in der Kabine.

Dass der Unimog zum 80. Geburtstag der Truck-Spezialisten nicht nur als reines Show-Gerät verwirklicht wurde, verrät Mercedes in einem Nebensatz der Pressemitteilung. Man wolle "wertvolle Erkenntnisse für eine mögliche Entwicklungsstufe" sammeln. Durchaus möglich also, dass einzelne Details des getunten Unimogs später auch als offizielle Option im Angebot landen. Was die Kosten angeht, herrscht ebenso Stillschweigen wie zu dem Kunden, der den mächtig umgebauten Unimog im kommenden Jahr überreicht bekommt.