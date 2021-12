VW T7-Umbau von Delta 4X4 Da verblasst das Original

Delta 4X4 kann eigentlich nichts dafür. Schon seit 40 Jahren kümmern sich die Spezialisten aus dem bayerischen Pfaffenhofen an der Glonn um die gesteigerte Geländegängigkeit verschiedener Fabrikate. Von der G-Klasse über den Suzuki Jimny bis zum Jeep Wrangler war alles dabei, was Rang und Namen und vier angetriebene Räder hat. Insofern ist das "4X4" im Namen auch mehr als gerechtfertigt. Bevor wir über den jüngsten Wurf der Offroad-Tuner sprechen, müssen wir eines jedoch gleich vorab klären: Einen VW T7 mit Allradantrieb wird es erst ab 2024 geben.

Delta 4X4 Delta 4X4 bringt Mitte 2022 ein umfangreiches Umbau-Kit für den VW T7 inklusive hauseigener Geländebereifung namens Loder AT#1.

Höher und auf eigenen Reifen

Was Delta 4X4 mit dem Multivan vorhat, lässt sich dagegen schon ab der zweiten Jahreshälfte 2022 realisieren, denn Allradantrieb braucht es dafür nicht unbedingt. Der Bus kann auch mit Frontantrieb den Abenteurer raushängen lassen, wenn Dachgepäcktäger, Frontbügel und Zusatzscheinwerfer die Hülle schmücken. Ein bisschen mehr Geländegängigkeit gewährleistet der verbaute Fahrwerksatz, der die Karosserie des Bulli an Vorder- und Hinterachse um gut 40 Millimeter anhebt. Bilstein-Dämpfer und Eibach-Federn sorgen für die passende Abstimmung.

In den verbreiterten Radhäusern finden Räder von 17 bis 22 Zoll Durchmesser Platz. Die Gelände-Pneus AT#1 (255/55R) stammen aus eigenem Haus. Das Reifen-Label "Loder" ist eine Kreation von Delta 4X4. Weniger Offroad- und mehr klassische Tuning-Stimmung verspricht die geplante Sport-Auspuffanlage. Sie soll dem VW einen sonoren Sound bescheren und gleichzeitig den Abgas-Durchsatz optimieren. Das komplette Maßnahmen-Paket für den Multivan ist aktuell in Arbeit und soll im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Entsprechend handelt es sich bei den vorliegenden Fotos noch um 3D-Renderings, die am Computer entstanden sind. Doch wenn der Delta-Bus wirklich so kommt, dürfte das handelsübliche T7-Modell trotz seines modernen Stylings daneben ganz schön blass aussehen.

Fazit

Der VW T7 Multivan sieht im Offroad-Look von Delta 4X4 wie ein waschechter Abenteurer aus. Das robuste Kleid steht dem Bus ausgezeichnet und täuscht damit auch ein wenig darüber hinweg, dass es bislang keine Allradoption für den T7 gibt. Die kommt nämlich erst 2024, während das Delta-Kit schon ab Mitte 2022 zu haben ist.