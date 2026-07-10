Wide Body-Kit von Milltek: Renault 5 mit dicken Backen

Mit dem Renault 5 E-Tech haben die Franzosen das R5-Konzept erfolgreich in die Elektro-Ära transferiert. Der alte R5 hat aber auch ein motorsportliches erbe hinterlassen, an das jetzt der britische Tuner Milltek anknüpfen will.

Mit dem auf dem Goodwood Festival of Speed präsentierten Wide Body Kit blickt Milltek zurück auf den R5, mit dem Renault 1985 als Gruppe-B-Modell sie Rallye Monte Carlo gewann.

Macht breit, hinterlässt aber keine Spuren Das komplett aus ABS gefertigte Kit passt an die Original-Befestigungspunkte des kleinen Franzosen. Es muss nichts geklebt oder genietet werden. Damit ist auch ein Rückbau auf den Originalzustand jederzeit möglich, ohne Spuren zu hinterlassen.

Alle Anbauteile passen nicht nur an den Renault 5 E-Tech, sondern auch an den nahezu baugleichen Alpine A290 . Letzterer wird zusätzlich mit neu gezeichneten LED-Tagfahrleuchten in der Frontschürze bestückt.

Zu haben ab Herbst 2026 Bislang handelt es sich bei dem Wide Body Kit noch um einen Prototyp. Die Serienfertigung soll bei Milltek im Herbst 2026 anlaufen. Der finale Preis ist ebenfalls noch nicht fix. Milltek kalkuliert aber mit rund 2.000 Pfund plus Steuern (umgerechnet rund 2.350 Euro + Steuern).