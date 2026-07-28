Carroll Shelby's Daytona Coupé soll 25 Millionen Dollar kosten

Das Auktionshaus Gooding & Christie’s versteigert während des Pebble Beach Concours d’Elegance (16. August 2026) das Shelby Cobra Daytona Coupe von 1964 mit der Chassisnummer CSX2300. Der Schätzwert für dieses Fahrzeug liegt bei über 25 Millionen US-Dollar. Das sind umgerechnet knapp 22 Millionen Euro.

"Es ist uns eine große Ehre, in diesem Jahr ein solch bedeutendes und bahnbrechendes amerikanisches Automobil nach Pebble Beach zu bringen", sagt David Gooding, Chef des Auktionshauses Gooding Christie’s.

1 von 6 gebauten Exemplaren Das Fahrzeug mit der Kennung CSX2300 ist eines von nur sechs Cobra Daytona Coupés, die mit dem klaren Ziel entwickelt wurden, den Ferrari 250 GTO zu schlagen. Es wurde Ende 1963 als drittes Exemplar fertiggestellt. Das geschlossene Coupé-Design stammt von Peter Brock, einem Absolventen des Art Center College of Design. Carrozzeria Grandsport hat die Karosserie gefertigt.

Sein Renndebüt hatte der Wagen 1964 bei der Tour de France Automobile mit den Fahrern Bob Bondurant und Jochen Neerpasch. CSX2300 spielte eine entscheidende Rolle in der Saison 1965, als Shelby American Ferrari in der FIA-GT-Meisterschaft besiegte. Nach Einsätzen in Daytona und Sebring nahm das Fahrzeug an wichtigen europäischen Langstreckenrennen auf dem Nürburgring und in Reims teil und setzte seine internationale Rennkarriere bis 1968 erfolgreich in Japan fort, unter anderem auf dem Fuji Speedway.

23 Jahre im Besitz von Carroll Shelby Nach seiner aktiven Zeit wurde das Fahrzeug von dem Historiker Michael L. Shoen wiederentdeckt, der den Verkauf an Carroll Shelby selbst vermittelte. Diese Tatsache ist von besonderer Bedeutung, da es das einzige Daytona Coupé war, das sich jemals im Besitz seines Konstrukteurs befand. Es blieb von 1975 bis 1998 in Shelbys Eigentum.

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Während dieser Zeit beauftragte Shelby den Cobra-Spezialisten Mike McCluskey mit einer umfassenden Restaurierung, um das Fahrzeug in seinen Zustand von 1965 zurückzuversetzen. Der Wagen wurde bei wichtigen Markentreffen gezeigt und war bei den Monterey Historic Automobile Races zu sehen.

Seit mehr als 20 Jahren beim aktuellen Besitzer Nachdem CSX2300 durch die Hände mehrerer Besitzer gegangen war, erwarb Larry Bowman das Coupé und ließ es im Jahr 2000 erneut sorgfältig restaurieren. Dabei wurde laut Auktionshaus großer Wert auf den Erhalt der Authentizität und der sichtbaren Spuren seiner Rennkarriere gelegt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten befindet sich das Fahrzeug im Besitz des aktuellen Eigentümers.

In dieser Zeit profitierte das Coupé von gewissenhafter Pflege und wurde regelmäßig bei Europas führenden historischen Veranstaltungen eingesetzt. Dazu zählen die Tour Auto, die Modena Cento Ore sowie das Goodwood Revival und das Goodwood Festival of Speed, wo es zuletzt im Juli 2026 teilnahm.