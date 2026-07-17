Range Rover Sport Electric: Der E-SUV, der aus dem Flieger kam

Der Range Rover Sport erhält noch in diesem Jahr erstmals einen vollelektrischen Antrieb. Nachdem Jaguar-Land Rover bereits den größeren Range Rover Electric angekündigt hat, bestätigt die britische Marke nun auch die Markteinführung des Range Rover Sport Electric. Seinen bislang ersten öffentlichen Auftritt absolvierte der neue Range Rover Sport Electric beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien. Dort zeigte die Marke das Modell im Rahmen einer exklusiven Vorabpräsentation und ließ Prototypen auf dem Goodwood Motor Circuit verschiedene Fahrmanöver absolvieren.

Der Auftritt mit der Durchfahrt eines Flugzeugmodells hat einen historischen Hintergrund: 2013 hatte Land Rover bei der Presse-Fahrpräsentation des damals neuen Range Rover Sport unter anderem einen Fahr-Parcours in einer Boeing 747 auf dem Kemble Airfield installiert. Land Rover nutzte damals die Startbahn für Hochgeschwindigkeitstests und stellte den umgebauten Jumbo-Jet auf dem Gelände für den Offroad-Parcours auf. Der Flughafen liegt im Südwesten Englands und ist unter Luftfahrtfans besonders bekannt, weil er ein bekannter "Flugzeugfriedhof" für ausrangierte Verkehrsmaschinen wie die Boeing 747 ist.

Land Rover Historisches Vorbild: 2013 ließ Land Rover bei der Präsentation des neuen Range Rover Sport die Journalisten einen Hindernisparcours durch einen Jumbo Jet fahren.

Optisch bleibt der elektrische Range Rover Sport zumindest beim gezeigten Vorserienmodell eng an den bekannten Verbrennervarianten. Am gezeigten Modell fällt nur der weitgehend geschlossene obere Kühlergrill auf. Am Heck entfällt logischerweise die Abgasanlage, ansonsten übernimmt das gezeigte Elektro-Modell die bekannte Karosserieform.

Noch keine weiteren Infos Technische Einzelheiten hält Range Rover bislang noch zurück. Als wahrscheinlich gilt jedoch, dass der Range Rover Sport Electric zahlreiche Komponenten mit dem ebenfalls angekündigten Range Rover Electric teilen wird. Dazu dürfte eine 800-Volt-Architektur gehören, die kürzere Ladezeiten und eine hohe Ladeleistung ermöglichen soll. Auch ein elektrischer Allradantrieb mit je einem Motor an Vorder- und Hinterachse gilt als wahrscheinlich, in einem ersten gezeigten Detailbild ist ein vorderer Antrieb zu erkennen.

Offizielle Angaben zu Leistung, Batteriekapazität oder Reichweite liegen bislang nicht vor. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich der elektrische Range Rover Sport leistungsmäßig mindestens an den aktuellen V8-Versionen orientieren wird. Damit wäre eine Systemleistung im Bereich von deutlich mehr als 370 kW beziehungsweise über 500 PS erwartbar. Angesichts von Leistung, Gewicht und vermutetem Energieverbrauch dürfte sich das Batteriepaket jenseits der 100-kWh-Kapazität bewegen.

Spezielle Fahrwerksabstimmung Range Rover kündigt zudem eine eigenständige Fahrwerksabstimmung für das Elektro-Modell an. Zusammen mit der sofort verfügbaren Kraftentfaltung des Elektroantriebs soll dies den Charakter des Range Rover Sport erhalten und zugleich an die Eigenschaften eines batterieelektrischen Fahrzeugs anpassen. Darüber hinaus spricht der Hersteller von einer neu abgestimmten Klangkulisse, die das Fahrerlebnis ergänzen soll – eine Herausforderung bei Stromantrieb.

Genaue technische Daten, Preise und Ausstattungsdetails will der Hersteller im Laufe des Jahres vor der Markteinführung bekannt geben.