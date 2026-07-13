McLaren M6 GT: Remake hat in Goodwood Premiere

Beim Goodwood Festival of Speed 2026 präsentiert McLaren einen besonderen Prototyp: Den M6 GT, von McLaren Special Operations (MSO) originalgetreu restauriert. Das Modell dokumentiert den Ursprung der McLaren-Straßenwagen und ist laut Hersteller ein Beispiel für den Transfer zwischen Motorsport und Straßenautos. In Serie ging das Original allerdings nie.

1.300 Stunden Handarbeit für ein Unikat MSO hat den M6 GT in enger Anlehnung an das Original rekonstruiert. Techniker nutzen historische Karosserieformen und Referenzmaterialien aus dem McLaren-Archiv. Einzelteile wie Chassis, Aufhängung und Karosserie liefert ein Zusammenspiel aus historischen und neu gefertigten Komponenten. Ein zeitgenössischer Small-Block-V8 mit "Camel Hump"-Zylinderköpfen sorgt für den passenden Antrieb. Auch das Getriebe entspricht der damaligen Spezifikation.

Das Cockpit gestalteten die Techniker mit großer Ähnlichkeit zum M6A-Rennwagen. Sie rekonstruieren verdeckte Strukturelemente, wie Überrollbügel und Verstärkungen. Aus der Luftfahrt stammende Aluminium-Domnieten sichern Rahmen und Karosserie an den entscheidenden Punkten.

Farben und Materialien wie 1969 MSO wählt für das fertige Fahrzeug die Lackierung "Colnbrook" – ein cremiger Weißton, benannt nach einem historischen McLaren-Standort. Der Innenraum zeigt sich klassisch grün, der Schalthebel ist maßgefertigt und aus Walnussholz gedreht. Vinylbezüge mit Heißsiegel-Details greifen den typischen Farbton der ersten McLaren-Modelle auf. Auch die Sitze entstehen nach alten Mustern.

Historische Fertigungsmethoden dominieren den Wiederaufbau. Spezielle Lager im Fahrwerk mussten eigens nach alten Maßen angefertigt werden. Die Windschutzscheibe folgt exakt dem ursprünglichen Profil, das per Scan an einen Zulieferer übermittelt wurde.

Das zeigt McLaren außerdem 2026 in Goodwood McLaren zeigt bei Goodwood nicht nur den M6GT. Im Ausstellungshaus stehen der Austin 7 Ulster, der Can-Am-Rennwagen M8A und der F1 GTR. Damit schlägt die Marke den Bogen von den ersten Experimenten Bruce McLarens bis zu aktuellen Modellen wie Artura, 750S und Artura Spider, alle in speziellen MSO-Ausführungen. Der Artura trägt ein Sonderdesign in "Colnbrook" und Atlantikblau.

Die Präsentation umfasst auch die Premiere des MCL-HY – McLarens künftiger Beiträge für die 24 Stunden von Le Mans und die World Endurance Championship – samt rennfähiger GTR-Kundenvariante.