BYD Denza Bao 5: So landet der PHEV-Luxus-SUV in Europa

Auf dem chinesischen Heimatmarkt ist der Bao 5, der dort unter der BYD-Marke Feng Chao angeboten wird, bereits fest verankert. Den Sprung nach Europa macht der Luxus SUV im Sommer 2026. Dem europäischen Publikum hat sich der Bao 5 jetzt auf dem Goodwood Festival of Speed erstmals präsentiert.

Kantiger Auftritt mit viel Platz Aufbauend auf einem klassischen Leiterrahmen kommt der Bao 5 in den beiden Varianten Elegance und Ultimate, die zwar auf die gleiche Technik bauen, sich aber in den Abmessungen und den Ausstattungen etwas unterscheiden. Der Elegance ist 4,89 Meter lang, der Ultimate kommt auf 4,92 Meter. Der Radstand liegt einheitlich bei 2.800 Millimetern, die Breite bei 1,97 und die Höhe bei 1,93 Meter. Das Design des Bao 5 ist kantig und wuchtig. Er erinnert dabei stark an den Land Rover Defender, der wohl auch einer der Hauptkonkurrenten des Bao 5 ist.

Der Innenraum bietet reichlich Platz für fünf Passagiere. Der Laderaum schluckt 475 Liter, lässt sich aber durch Umlegen der Rückbank auf 1.736 Liter erweitern. Für viel Licht im Interieur sorgt ein Glaspanoramadach.

Allrad-PHEV-Antrieb mit 544 PS Das Herzstück des BAO 5 ist ein hochmoderner Plug-in-Hybridantrieb. Er umfasst zwei Elektromotoren und eine Blade-Batterie, die mithilfe der Cell-to-Chassis-Technologie in die Struktur des Fahrzeugs integriert ist. Der E-Motor an der Vorderachse leistet 200 kW (272 PS) und 360 Nm, die E-Maschine hinten steuert 285 kW (388 PS) und 400 Nm zur Systemleistung von 400 kW (544 PS) und 760 Nm bei. Der 1,5 Liter große Vierzylinder-Turbobenziner mit 150 PS und 240 Nm versorgt als Generatorantrieb lediglich die 31,8 kWh große Blade-LFP-Batterie oder die E-Motoren direkt mit Strom. Für eine optimale Kraftverteilung zwischen den Rädern sorgen intelligente elektronische Differenzialsperren an Vorder- und Hinterachse. Ein weiteres elektronisches Differenzial hängt zwischen den Achsen.

Intelligentes Super-Fahrwerk Das aktive DiSus-P-Fahrwerk steuert jede Radaufhängung einzeln und bietet eine stufenlose Dämpfungsanpassung zur Reduzierung von Nick- und Wankbewegungen in Kurven. Zudem lässt sich das Karosserieniveau so um bis zu 140 Millimeter in der Höhe regulieren. Die Bodenfreiheit steigt dabei auf bis zu 31 Zentimeter.

90 Kilometer mit Batterie-Strom Von null auf 100 km/h spurtet der immerhin knapp 3 Tonnen schwere Bao 5 in 4,8 bis 5,0 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt erreicht. Im reinen Batteriebetrieb schafft der Bao 5 maximal 90 Kilometer Reichweite elektrischen Modus. Springt der Range Extender ein, so sind bis zu 835 Kilometer Reichweite drin. Nachladen lässt sich die Batterie am 11-kW-On-Board-Lader oder mit bis zu 100 kW am Schnelllader. Die Ladezeiten liegen zwischen 3 Stunden (15 – 100 %) und 16 Minuten (30 – 80 %).

Luxus und Sicherheit Das Cockpit des Bao 5 ist mit insgesamt vier Bildschirmen bestückt. Vor dem Fahrer sitzen ein volldigitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument und ein Head-up-Display. Zentrales Bedienelement auf der Mitte der Armaturentafel ist ein 15,6 Zoll großer Touchscreen mit integrierten Google-Funktionen und Sprachsteuerung. Der vierte Bildschirm gehört allein den Beifahrer und dient zu dessen Unterhaltung.

Hinzu kommen über den Innenraum verteilt 5 USB-Anschlüsse, induktive Ladeschalen, ein Premium-Soundsystem, elektrisch einstell- und beheizbare Vordersitze mit Massage-Funktion, eine in der Neigung verstellbare Rücksitzlehne oder auch ein beheiz- und kühlbares Staufach.

Die Sicherheitsausstattung des Bao 5 bietet serienmäßig unter anderem elf Airbags, Totwinkelwarner, intelligente Geschwindigkeitsregelung, Querverkehrswarner, Spurhalteassistent, Spurverlassenswarner sowie Parksensoren vorne und hinten, eine 360-Grad-Kamera sowie eine Bergabfahrhilfe.

Marktstart und Preise Zu den europäischen Händlern rollt der Denza Bao 5 ab Sommer in sechs wählbaren Farben. Die ersten Auslieferungen an die Kunden werden voraussichtlich im letzten Quartal des Jahres erfolgen. Preise für den Luxus-SUV nennt Denza allerdings noch nicht.