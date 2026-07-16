1.604 PS und 2,25 s auf 100: Denza Z im Ersten Fahrtest

Aufgrund des bedauerlichen Umstands, dass Elektro-Sportwagen bis auf weitere verrückte Einfälle auf adäquaten Sound verzichten müssen, hätten wir Ihnen zur Entschädigung gern einen Ohrwurm verpasst – zumal der Markenname des chinesischen Ultra-High-Performance-Geschosses Denza Z eine echte Steilvorlage dafür gibt. Die halbe Redaktion ist seit Wochen am Umdichten, doch bedauerlicherweise beißt sich der Vorschlag "Tiny Denza" mit dem Gewicht von rund 2,2 Tonnen. "Private Denza" hätte Vorschuss-Erotik impliziert, für die sich die junge Marke aber erst noch etwas ins Zeug legen muss.