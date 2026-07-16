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Sportwagen
Tests

1.604 PS und 2,25 s auf 100: Denza Z im Ersten Fahrtest

Denza Z mit 1.604 PS Erster Fahrtest
Ebenso brutal wie monoton

Drei E-Motoren mit 1.180 kW, 1.604 PS Systemleistung und der Sprint in 2,25 Sekunden – der Denza Z tritt auf dem Goodwood Motorcircuit an. Wir sammelten Eindrücke zu Beschleunigung, DiSus-M-Fahrwerk, Keramikbremsen und Sitzposition. Wie viel Emotion steckt im Elektro-Geschoss?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.07.2026
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Sportwagen Denza 03 in Fahrt auf einer abgesperrten Teststrecke, aufgenommen bei Tageslicht aus niedriger Perspektive.

Aufgrund des bedauerlichen Umstands, dass Elektro-Sportwagen bis auf weitere verrückte Einfälle auf adäquaten Sound verzichten müssen, hätten wir Ihnen zur Entschädigung gern einen Ohrwurm verpasst – zumal der Markenname des chinesischen Ultra-High-Performance-Geschosses Denza Z eine echte Steilvorlage dafür gibt. Die halbe Redaktion ist seit Wochen am Umdichten, doch bedauerlicherweise beißt sich der Vorschlag "Tiny Denza" mit dem Gewicht von rund 2,2 Tonnen. "Private Denza" hätte Vorschuss-Erotik impliziert, für die sich die junge Marke aber erst noch etwas ins Zeug legen muss.

Probefahrt auf dem Goodwood Motorcircuit

Naja, und "Rhythm is a Denza" eben auch nicht, weil der Denza Z seine sage und schreibe 1.180 kW, also 1.604 PS, zwar mit unfassbarer ...

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