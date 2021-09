Mund-Nase-Schutz im Verbandskasten ab 2022 Zwei Masken im Auto werden Pflicht

1/8 Forscher der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island haben sich damit beschäftigt, wie sich Aerosole in Fahrzeugen ausbreiten. Diese superfeinen Tröpfchen können bei einer SARS-CoV-2-Infektion das Virus auf andere Personen übertragen und lassen sich auch durch einfache Mund-Nasen-Bedeckungen nicht vollständig aufhalten. Untersucht wurden in sechs Szenarien, wie sich Lüften in einem 80 km/h schnellen Auto auf die Verbreitung der Aerosole auswirkt.