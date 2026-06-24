200.000 Audis weniger pro Jahr: Werden das alle Audi-Standorte überleben?

Audi zieht offenbar Konsequenzen aus der schwächeren Marktentwicklung der vergangenen Monate. Nach Informationen aus Konzernkreisen, die den Kollegen vom Handelsblatt vorliegen, prüft die VW-Tochter, ihre mittelfristigen Verkaufs- und Produktionsziele nach unten anzupassen. Statt bislang bis zu 2,2 Millionen Fahrzeugen jährlich soll künftig nur noch mit maximal rund zwei Millionen Einheiten gebaut werden.

Schwäche in China, Belastungen aus den USA Die Größenordnung ist erheblich: Ein Minus von rund 200.000 Fahrzeugen entspricht in etwa der Kapazität eines kompletten Fahrzeugwerks. Offiziell vermeidet Audi zwar weiterhin konkrete Zielmarken und verweist darauf, dass nicht allein die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge entscheidend sei. Im Mittelpunkt stehe allerdings profitables Wachstum.

Besonders beunruhigend habe sich der chinesische Markt entwickelt – lange Zeit wichtigster Wachstumstreiber deutscher Premiumhersteller. Gleichzeitig belasten geopolitische Unsicherheiten sowie die verschärften Handelsbedingungen mit den USA die Industrie. Längst haben auch andere Hersteller eingeräumt, dass sich die globalen Rahmenbedingungen zuletzt deutlich verändert haben. Für Audi kommt erschwerend hinzu, dass die vier Ringe seit längerem mit sinkender Profitabilität kämpfen. Bereits im ersten Quartal 2026 ging der Gewinn erneut zurück. Hier werden als Belastungsfaktor unter anderem die US-Zölle genannt.

Teil eines größeren VW-Umbaus Die Diskussion bei Audi ist eingebettet in eine breitere Neuordnung innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Konzernchef Oliver Blume verfolge das Ziel, die weltweiten Produktionskapazitäten insgesamt zu reduzieren. Audi würde mit einer niedrigeren Zielgröße seinen Beitrag zu dieser Konzernstrategie leisten. Doch niedrigere Volumenziele verändern automatisch die Auslastung der bestehenden Fabriken.

Besonders sensibel dürfte die Lage werden, weil Audi gleichzeitig weiter die Option eines eigenen Produktionsstandorts in den USA prüft. Ein zusätzliches Werk würde näher am nordamerikanischen Absatzmarkt produzieren und Handelsrisiken reduzieren. Genau darin sehen Arbeitnehmervertreter allerdings potenziellen Konfliktstoff. Wenn die weltweite Produktion insgesamt geringer ausfällt, gleichzeitig aber zusätzliche Kapazitäten in Nordamerika entstehen, steigt der Druck auf bestehende Werke – insbesondere in Deutschland.

Noch gibt es keine Hinweise auf konkrete Standortentscheidungen. Doch die allgemeine Debatte in der Autoindustrie scheint sich zunehmend zu verschieben – weg vom reinen Wachstum hin zur Frage, wo künftig produziert wird, und welche Werke langfristig ausgelastet bleiben. Abgesehen davon: Mit rund 1,6 Millionen verkauften Fahrzeugen im vergangenen Jahr liegt Audi ohnehin deutlich unter früheren Wachstumsambitionen.