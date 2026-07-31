Carwow-Analyse: 61 Prozent der VW-Interessenten kaufen letztlich eine andere Marke

Die Studie hat sich damit beschäftigt, wie viel Prozent der Käufer tatsächlich zu der Automarke greifen, die sie als Erstes konfiguriert haben. Laut des Rankings steht Skoda hier mit 61 Prozent an der Spitze. Das bedeutet, 61 Prozent der Leute, die einen Skoda konfiguriert haben, kaufen ein Fahrzeug dieses Herstellers.

Nur knapp dahinter landet der chinesische Hersteller BYD mit 59 Prozent, der offiziell erst seit 2022 in Deutschland Autos verkauft. Und BYD verzeichnet laut Carwow auch den größten Zuwachs im Hinblick auf Suchanfragen zwischen 2025 und 2026, nämlich 25,36 Prozent. Das macht einen Gesamtanteil bei den Suchanfragen von 8,7 Prozent aus. Spitzenreiter bleibt hier auch Skoda mit 12,7 Prozent.

Zurück zum Konfigurator. Auf Platz drei, vier und fünf des Markentreue-Rankings landen Kia (51 Prozent), Audi (49 Prozent) und BMW (46 Prozent). VW ist mit 39 Prozent auf dem sechsten Rang etwas abgeschlagen.

Zu diesen Marken wechseln die Kunden Das viel Spannendere an der Analyse ist allerdings nicht, welche Käufer der ersten Marke treu bleiben, sondern zu welchen Herstellern die Abspringer genau wechseln. Hierbei ist eine Sache besonders auffällig. Bei VW wechseln 61 Prozent der Nutzer am Ende zu einem anderen Hersteller, und zwar genau 15 Prozent davon zur günstigeren Konzerntochter Skoda. Sechs Prozent wechseln zu Kia.

Bei Audi entscheiden sich 51 Prozent letztlich für eine andere Marke. Auch hier ist Skoda mit acht Prozent die erste Wahl, gefolgt vom Konkurrenten BMW mit ebenfalls acht Prozent. Um bei den Bayerischen Motorenwerken zu bleiben – hier wechseln sogar 54 Prozent den Hersteller, und zwar in neun Prozent der Fälle zu Tesla und zu sieben Prozent ebenfalls zu Skoda.

Jetzt keimt natürlich der Gedanke auf, dass Skoda vielleicht die beliebteste Marke der Deutschen ist, doch da kommt der Mutterkonzern in die Quere. Diesen Platz eins hat nämlich Volkswagen für sich verbucht, und zwar nach Stand Januar 2026 mit 10.315.640 Zulassungen und einem Marktanteil von 20,8 Prozent. Auf Platz zwei der beliebtesten Hersteller folgt Mercedes-Benz mit 4.735.891 Zulassungen und 9,6 Prozent Anteil. Bronze geht an Opel mit insgesamt 3.809.136 Zulassungen. Der Marktanteil liegt mit 7,7 Prozent etwas niedriger als bei Mercedes. Laut Carwow stammen die Daten für diese Analyse vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) und von Brandwatch.