75 Jahre AMS: Gewinnspiel Gelbe Karten zu gewinnen

Wir feiern 75 Jahre AUTO MOTOR UND SPORT – 75 Jahre in denen unzählige Testwagen durch unsere Hände gegangen sind, in unseren Tests bestehen mussten oder auch daran gescheitert sind. Als Dankeschön für Ihre Treue verlosen wir exklusive Einblicke in unseren Testalltag in Form von fünf sogenannte "gelben Karten".

Jeder Testwagen, der zu uns ins Haus kommt, erhält eine solche gelbe Karte. Sie gehören zum Allerheiligsten des Testbetriebs, denn sie dokumentieren nicht nur sämtliche Einsätze des Fahrzeugs, sondern auch ein direktes Feedback der Fahrer. "Bremsen quietschen, wenn kalt" ist dort zu lesen. Oder auch Anekdoten wie "Zitat Beifahrerin: Wie, wir fahren 180 km/h? Das fühlt sich höchstens nach 130 km/h an". Ob letzteres für oder gegen einen Porsche 911 spricht, ist fraglich.

ams Das ist unser erster 911-Dauertwagen: Porsche 911 Carrera S.

Das besagte Fahrzeug trat 2015 als allererster 911 zu unserem Dauertest an. 100.000 km musste der Porsche 911 Carrera S bei uns ableisten. Jede Strecke dokumentiert auf einer der fünf Karten, die wir nun verlosen. Jeder Gewinner erhält von uns eine gerahmte Karte, inklusive Foto des dazugehörigen Testwagens. Jede Karte ist einzigartig und stammt direkt aus unserem Testarchiv. Die Rückseite wurde kopiert, sodass kein Kommentar verloren geht.