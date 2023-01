Britishvolt findet keine Investoren Akku-Start-up meldet Insolvenz an

Vor knapp einem Jahr sah die Welt für Britishvolt – zumindest vordergründig – noch rosig aus. Mit Aston Martin (im Video der Valhalla, in der Fotoshow der Valkyrie) hatte das 2019 gegründete Start-up im März 2022 einen ersten namhaften Kunden aus der Autoindustrie präsentiert. Doch nun sind dunkle Wolken über der Londoner Firmenzentrale aufgezogen: Britishvolt ist zahlungsunfähig und muss folgerichtig Insolvenz anmelden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat das Unternehmen die Mehrheit seiner fast 300 Angestellten direkt entlassen.

Bereits im vergangenen Sommer geriet Britishvolt in Geldnöte, Anfang November 2022 ging die Firma um Gründer und CEO Orral Nadjari mit seiner Investorensuche an die Öffentlichkeit. Als Grund nannten die Briten "herausfordernde externen Faktoren" und "die sich abschwächende Wirtschaftslage". Gleichzeitig verkündete Britishvolt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurzfristigen Gehaltskürzungen zugestimmt haben.

Finanzspritzen reichten nicht

Zwar gab es kleine Finanzspritzen der bisherigen Investoren, "die es uns unserer Meinung nach ermöglichen, in den kommenden Wochen eine sicherere Finanzierungsposition für die Zukunft zu erreichen", hieß es in der Pressemitteilung im November. Doch die Suche nach langfristigen Investoren blieb erfolglos. Zwar hatten sich Interessenten gemeldet; diese wollten jedoch zum Spartarif einsteigen, was die Unternehmensbewertung in die Tiefe gezogen hätte. Somit entschlossen sich die bereits existierenden Investoren gegen deren Einstieg und für eine Insolvenz.

Dass Britishvolt überhaupt in finanzielle Schwierigkeiten geriet, hängt auch mit den Verzögerungen beim Bau der eigenen Gigafactory zusammen. Die Firma wollte ursprünglichen Plänen zufolge 2023 in der Hafenstadt Blyth, gelegen im Nordosten Englands, eine Gigafactory zur Produktion von Elektroauto-Batterien errichten. Sie wollte dort 2,6 Milliarden Pfund (aktuell umgerechnet knapp drei Milliarden Euro) investieren, um in dem Werk, dessen Fläche etwa 50 Fußballfeldern entspricht, bis zu 3.000 Menschen zu beschäftigen. In der umliegenden Lieferkette sollten 5.000 weitere Jobs entstehen.

Keine Grundsteinlegung, kein Fördergeld

Doch dann gab es immer wieder Meldungen, die Fabrik würde später als geplant ans Netz gehen. Erst war von 2024 die Rede, dann von Mitte 2025. Bisher scheint jedoch nicht einmal der Grundstein gelegt worden zu sein. Denn erst dann würde ein staatlicher Förderbetrag von 100 Millionen Pfund (gut 113 Millionen Euro) fließen, mit dem die Insolvenz womöglich hätte abgewendet werden können.

Der BBC zufolge glaube man in britischen Industrie- und Regierungskreisen weiterhin, den rettenden Investor für Britishvolt zu finden. Falls es nicht dazu kommt, muss sich Aston Martin nach einem anderen Batterie-Zulieferer umsehen. Für 2025 ist der erste rein elektrisch angetriebene Sportwagen der Marke geplant. Ein Jahr später soll es von jeder bis dahin neu eingeführten Baureihe einen elektrifizierten Ableger geben, bevor 2030 "das Kernportfolio vollständig elektrifiziert" sein wird.

"Maßgeschneiderte Technologie"

Beide Unternehmen wollten gemeinsam eine "maßgeschneiderte Hochleistungs-Batteriezellen-Technologie" in zylindrischer Form entwickeln. Die Akkus sollten in den elektrifizierten Aston-Martin-Modellen zum Einsatz kommen und "Maßstäbe bei der reproduzierbaren Leistung auf der Rennstrecke, der Ladezeit und der Reichweite" setzen. Ein gemeinsames Forschungs- und Entwicklungs-Team war zudem für das dafür passende Batterie-Management-System verantwortlich.

Fazit

Was eine britische Traumehe werden sollte, liegt mit der Insolvenz des Batterie-Herstellers Britishvolt vorerst auf Eis. Derzeit scheint es höchst fraglich, ob das Start-up den oder die dringend benötigten Kerninvestor(en) findet, um genug Geld für den Bau seiner Gigafactory aufzutreiben. Es scheint, als sollte sich Aston Martin nach einer Alternative unter den zahlreichen Akku-Zulieferern umsehen.