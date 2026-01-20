Blitzer.de-App: Radar-Warner jetzt auch für Apple CarPlay

Die CarPlay-Integration ist ab Version 4.3.0 der Pro-App verfügbar. Nutzer der kostenlosen Standardversion erhalten diese Funktion nicht. Die Basis-App liegt weiterhin in einer älteren Versionslinie vor und wurde zuletzt im Sommer 2024 aktualisiert. Für iPhone-Nutzer bedeutet das Update, dass Warnhinweise und Karteninformationen nicht mehr ausschließlich auf dem Smartphone angezeigt werden, sondern direkt im Blickfeld des Fahrers erscheinen.

So funktionierte Blitzer.de bisher im Auto Bis zur aktuellen Version beschränkte sich die Nutzung im Fahrzeug auf eine indirekte Einbindung. Optische Hinweise wurden auf dem iPhone dargestellt, während akustische Warnungen über das Audiosystem des Autos ausgegeben werden konnten. Voraussetzung war eine entsprechende Einstellung in den CarPlay-Audiooptionen, damit das Fahrzeug als Ausgabegerät genutzt wurde. Eine eigene Benutzeroberfläche auf dem Fahrzeugdisplay stand jedoch nicht zur Verfügung.

Mit der neuen CarPlay-Unterstützung entfällt dieser Umweg. Die App lässt sich nun wie andere kompatible Anwendungen direkt über das Infotainmentsystem bedienen. Ein Halten oder Montieren des Smartphones ist dafür nicht mehr erforderlich.

Funktionsumfang der App Blitzer.de kombiniert unterschiedliche Verkehrsinformationen in einer Anwendung. Dazu zählen Meldungen zu Staus, Baustellen, Pannenfahrzeugen, Gefahrenstellen sowie zu festen und mobilen Geschwindigkeitskontrollen. Ein Teil der Informationen basiert auf Community-Meldungen, die in Echtzeit verarbeitet werden sollen. Der Anbieter gibt an, dass europaweit rund 100.000 feste Blitzer erfasst seien.

Zusätzlich verfügt die App über eine eigene Navigationsfunktion. Wird diese genutzt, erscheinen nur Warnungen, die sich auf die aktuell berechnete Route beziehen. Ohne aktive Navigation werden Hinweise im näheren Umkreis angezeigt. Durch die CarPlay-Anbindung sind diese Informationen nun dauerhaft im Fahrzeug sichtbar.

Blitzer.de wird als Einmalkauf angeboten. Eine zeitlich begrenzte Freischaltung ist für 14 Tage möglich, dauerhaft kostet die Pro-Version 9,99 Euro. Der Anbieter betont ausdrücklich: "Es handelt sich bei beiden Käufen um Einmalzahlungen, nicht um Abonnements." Damit unterscheidet sich das Modell von vielen Navigations- und Assistenzdiensten, die auf laufende Gebühren setzen.

Rechtliche Lage in Deutschland Die Nutzung von Blitzer-Apps während der Fahrt ist in Deutschland für Fahrzeugführer nicht erlaubt. Das gilt unabhängig davon, ob die Warnung über das Smartphone oder über das Fahrzeugdisplay erfolgt. Auch integrierte Blitzerwarnungen in Navigations-Apps fallen unter dieses Verbot.

Ein Verstoß zieht ein Bußgeld von 75 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister nach sich. Technische Radarwarner dürfen zudem nicht betriebsbereit im Fahrzeug mitgeführt werden. Innerhalb der Europäischen Union existieren keine einheitlichen Regelungen, die Rechtslage unterscheidet sich von Land zu Land deutlich.

CarPlay als zusätzlicher Konfliktpunkt Durch die direkte Anzeige im Fahrzeug rückt die App stärker in den Fokus von Kontrollen. Während die Nutzung einer Blitzer-App auf dem Smartphone bislang häufig nur schwer nachzuweisen war, ist eine aktive CarPlay-Darstellung für Außenstehende unter Umständen sichtbar. Juristisch bleibt umstritten, inwieweit allein die Anzeige auf dem Display bereits als verwertbarer Nachweis gilt.