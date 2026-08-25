Blume bremst Schließungsangst – Cavallo attackiert: VW-Betriebsversammlung in Wolfsburg

Auf der heutigen außerordentlichen VW-Betriebsversammlung in Wolfsburg (Halle 11) hat Konzernchef Oliver Blume wenig Konkretes vermeldet – und harte Kritik von Betriebsrats-Chefin Daniela Cavallo einstecken müssen – so berichtet es der NDR. Immerhin mildert er die Sorge vor Werksschließungen etwas ab. Das Interesse war groß: VW hat Betriebsversammlung mit Bildschirmen auch draußen übertragen, damit mehr als 10.000 Beschäftigte die Reden verfolgen konnten.

Vor dem Werkstor Sandkamp bleibt es am Vormittag allerdings auffällig ruhig. Drinnen bündelt sich die Aufmerksamkeit auf eine Frage: Wie tief will der Konzern sparen – und was passiert mit Jobs und Werken?

Blume: Keine Belegung in den 2030ern – aber keine Beschlüsse Blume betont erneut, dass VW für Emden, Hannover und Zwickau sowie für Audis Werk Neckarsulm in den 2030er-Jahren "keine wettbewerbsfähige Belegung" sehe. Er koppelt diese Aussage zugleich an einen klaren Zusatz: "Das heißt aber nicht, dass Werksschließungen beschlossen sind."

Blume nennt Schließungen "immer die letzte und teuerste Lösung". Er setzt als Ziel, in den kommenden sechs bis zwölf Monaten Perspektiven für alle Standorte zu schaffen.

Stellenabbau: Blume zielt auf Management statt Produktion Beim Thema Personal präzisiert Blume den Fokus: Er will zuerst bei Kosten außerhalb der direkten Fahrzeugproduktion ansetzen. Er nennt Management, Konzernstellen, zentrale Funktionen, Entwicklung sowie Vertrieb.

Die häufig kolportierte Zahl von rund 50.000 Stellen weltweit stuft er als Rechenmodell ein, nicht als Vorgabe. "Sie ist keine Zielgröße", sagt Blume, sondern eine "theoretische Rechengröße" aus den Kosten.

Volkswagen AG VW-Konzernchef lässt bei der außerordentlichen Betriebsversammlung im VW-Werk Wolfsburg Raum für Hoffnung: "Das heißt aber nicht, dass Werksschließungen beschlossen sind."

Cavallo greift an: "Mit so einem CEO lässt sich nicht arbeiten" Betriebsrats-Chefin Daniela Cavallo verschärft den Ton gegenüber der Konzernspitze. "Unser Vertrauen in diesen Konzernvorstand, insbesondere auch in dessen Vorsitzenden Oliver Blume, ist beschädigt. Noch nicht irreparabel. Aber beschädigt", stellt sie klar.

Cavallo kritisiert vor allem die Informationspolitik: "Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten!" Laut NDR reagieren Teilnehmer in der Halle mit tosendem Applaus.

Volkswagen AG VW-Betriebsrats-Chefin Daniela Cavallo bringt die Stimmung der Beschäftigten auf den Punkt: "„Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten!"

Spiegel: "Group Target Picture 2030" mit Schließungs-Szenarien Ein Spiegel-Bericht hatte die Lage angeheizt. Unter dem Titel "Group Target Picture 2030" soll die VW-Spitze demnach Werksschließungen und "tiefgreifende Strukturreformen" prüfen. Im Bericht stehen konkrete Jahreszahlen: Zwickau und Emden sollen 2031 die Produktion einstellen, Hannover 2032. Audi soll demnach Neckarsulm 2034 schließen; am Ende würde Audi in Deutschland nur noch in Ingolstadt und VW nur noch in Wolfsburg produzieren.

Niedersachsen und die Sperrminorität: Machtfrage im Hintergrund Der Spiegel-Bericht beschreibt außerdem einen besonders heiklen Punkt: Blume soll Volkswagen in eine eigene Aktiengesellschaft ausgliedern wollen, um Niedersachsen das Vetorecht zu nehmen. Das Land hält 20 Prozent an VW und kann über die Sperrminorität zentrale Entscheidungen blockieren – etwa Werksschließungen. Das Land lehnt die im Raum stehenden Werksschließungen ab.

Damit rückt neben Kosten und Auslastung auch die Unternehmensführung in den Vordergrund: Wer entscheidet am Ende über Werke und Jobs?

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (links) lehnt VW-Werksschließungen ab.

Lies warnt vor Schließungen – und bringt Rüstung ins Gespräch Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) lehnt Werksschließungen weiterhin ab. Er nennt sie "keine Zukunftslösung" und warnt davor, die Größe des Konzerns infrage zu stellen: Das wäre "wirklich fatal".

Lies fordert außerdem zusätzliche EU-Zölle auch auf Hybridautos. Als Idee gegen Leerlauf in Werken nennt er Rüstungsprojekte; der NDR verweist auf eine eigene Umfrage, nach der 59 Prozent eine solche Nutzung befürworten.

So geht es weiter: Termine bis Ende August, Aufsichtsrat im September VW plant bis Ende August bundesweit neun Betriebsversammlungen. In Niedersachsen folgen nach Wolfsburg und Braunschweig die Termine in Emden (26. August), Salzgitter (28. August) und Hannover (31. August).

Im September setzt VW die nächste Aufsichtsratssitzung an. Bis dahin steht der Vorstand unter Druck, die offenen Punkte zu konkretisieren.