Brandgefahr bei Jeep Wrangler 4xe und Grand Cherokee 4xe: Rückruf für 350.000 Plug-in-Hybride

Die Stellantis-Marke Jeep hat eine weltweite Rückrufaktion für den Jeep Wrangler und den Jeep Grand Cherokee in den Plug-in-Hybrid-Versionen 4xe gestartet. FCA US LLC ruft wegen eines möglichen Brandrisikos insgesamt 320.065 Plug-in-Hybrid-SUVs in den USA zurück, konkret Jeep Wrangler 4xe der Baujahre 2020 bis 2025 sowie Jeep Grand Cherokee 4xe der Baujahre 2022 bis 2026, nachdem eine interne Auswertung von Kundendaten 19 Fahrzeugbrände ergeben hat. Zusätzlich sind 20.753 Fahrzeuge in Kanada, 2.653 in Mexiko sowie 32.238 Fahrzeuge in weiteren Märkten außerhalb Nordamerikas betroffen.

3.746 deutsche Jeeps betroffen Auch deutsche Kunden sind hiervon betroffen. Eine Stellantis-Sprecherin nannte auto-motor-und-sport.de auf Anfrage die Zahl von 3.746 Fahrzeugen in Deutschland, für die eine freiwillige Rückrufaktion gestartet wurde. Gleichzeitig wird den betroffenen Besitzern geraten, ihr Auto bis zum Werkstatttermin nicht mehr extern aufzuladen. Der Jeep Wrangler 4xe und der Grand Cherokee 4xe sind als Plug-in-Hybrid mit einem 2,0-Liter-Turbo-Vierzylinder und zwei Elektromotoren ausgelegt, die zusammen eine Systemleistung von 375 PS liefern. Die Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie hat eine Kapazität von rund 17 kWh und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von rund 40 Kilometern.

Batterie nicht mehr laden Das Risiko für das Fahrzeug wird verringert, wenn der Ladezustand der Batterie vollständig entladen ist. Dementsprechend wird den Besitzern empfohlen, vom Aufladen abzusehen. Die Abhilfe besteht in einem Software-Update für das Steuergerät des Hochspannungs-Batteriepacks, das die Diagnosefähigkeit zur Früherkennung von Schäden am internen Batterieseparator verbessert. Wenn die erweiterte Diagnose bestimmte Fehler erkennt, zeigt das Fahrzeug eine Check-Engine-Leuchte und die Meldung "Service Hybrid System" auf dem Armaturenbrett an. Unter diesen Bedingungen wird das Laden der Hochspannungsbatterie deaktiviert und die Batterie für die Kunden kostenlos ersetzt. Betroffene Kunden werden benachrichtigt, wann sie einen Servicetermin vereinbaren können. Das Unternehmen fordert die Besitzer dringend auf, die Anweisungen in ihren Rückrufbenachrichtigungen zu befolgen.

In den USA hat Jeep den Verkauf der betroffenen Modelle zwischenzeitlich offenbar gestoppt, sie sind im Konfigurator nicht mehr aufgeführt. In Deutschland können die Fahrzeuge weiterhin (Stand 8. Januar 2026) konfiguriert werden. Perspektivisch werden beide Baureihen künftig in Europa nicht mehr angeboten.