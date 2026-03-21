Die besten Reifen für mehr Reichweite und Sicherheit bei E-Autos

Der Rollwiderstand eines Reifens ist ein entscheidender Faktor für den Energieverbrauch eines Fahrzeugs. Besonders bei Elektroautos, die oft im städtischen Verkehr mit niedrigen Geschwindigkeiten unterwegs sind, dominiert der Rollwiderstand gegenüber dem Luftwiderstand.

Laut einer Studie von Continental kann eine Reduktion des Rollwiderstands um 1 kg/t die Reichweite eines Elektroautos um bis zu 4 % erhöhen. In unserem Test zeigte der Continental EcoContact 6 mit seinem geringen Rollwiderstand die besten Ergebnisse in puncto Reichweite. Im Praxisversuch erreichte ein Hyundai Inster mit diesen Reifen eine Reichweite von 349 Kilometern – sieben Kilometer mehr als mit dem Giti Synergy H2, der ebenfalls als rollwiderstandsarm gilt.

Sicherheit versus Effizienz Ein niedriger Rollwiderstand geht oft mit Einbußen bei der Nasshaftung einher. Dies zeigte sich auch in unserem Test: Während der Continental EcoContact 6 in Sachen Effizienz punktete, schnitt er bei den Bremswegen auf nasser Fahrbahn schlechter ab.

Der Dunlop Blue Response TG hingegen überzeugte mit kurzen Bremswegen und hoher Haftung, wies jedoch einen deutlich höheren Rollwiderstand auf. Diese Ergebnisse verdeutlichen den Zielkonflikt, vor dem Reifenhersteller stehen: Eine Gummimischung, die sowohl maximale Effizienz als auch optimale Sicherheit bietet, bleibt eine Herausforderung.

Die besten Reifen für Elektroautos Für Fahrer von Elektroautos, die hohen Wert auf die Reichweite legen, ist der Falken e.Ziex eine interessante Wahl. Dieser Reifen wurde speziell für die Anforderungen von Elektrofahrzeugen entwickelt und bietet eine ausgewogene Performance zwischen Effizienz und Sicherheit. Im Vergleich zu anderen Modellen wie dem Michelin Primacy 5 oder dem Firestone Roadhawk 2 zeigte der Falken e.Ziex eine starke Gesamtleistung, insbesondere bei der Nasshaftung.

Praxis versus Labor Unsere Tests kombinierten Labor- und Praxiswerte, um ein möglichst realistisches Bild der Reifenleistung zu zeichnen. Während Laborwerte wie der Rollwiderstandsbeiwert eine theoretische Grundlage bieten, zeigen Praxisversuche, wie sich diese Werte im realen Fahrbetrieb auswirken. So konnten wir feststellen, dass der Continental EcoContact 6 nicht nur im Labor, sondern auch auf der Straße mit seiner Effizienz überzeugte. Allerdings zeigte sich, dass die Unterschiede zwischen den Reifen in der Praxis oft geringer ausfallen als im Labor.

Kompromisse sind unvermeidlich Die Ergebnisse unseres Tests zeigen, dass es keinen perfekten Reifen gibt, der in allen Disziplinen gleichermaßen überzeugt. Fahrer von Elektroautos müssen sich entscheiden, ob sie mehr Wert auf Reichweite oder auf Sicherheit legen. Während der Continental EcoContact 6 die beste Effizienz bietet, überzeugt der Dunlop Blue Response TG mit seiner Sicherheit. Der Falken e.Ziex stellt einen guten Kompromiss dar und ist besonders für Elektrofahrzeuge geeignet.