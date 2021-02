Neuzulassungen Elektro-Autos Januar 2021 Ende der Rallye – den Stromern geht der Saft aus

Es kommt darauf an, von welcher Seite man sich den Januar-Zahlen der Elektroautos in Deutschland nähert. Verglichen mit dem Januar 2020, als manche heutigen E-Modelle noch nicht auf dem Markt und die staatliche E-Auto-Förderung noch nicht verdoppelt war, ist es ein Plus von 118 Prozent, das die Elektroautos im Januar 2021 erreichen.

Elektroauto-Neuzulassungen Januar 2021

Legt man jedoch den letzten Monat zugrunde, den Dezember 2020, als sich die Zulassungszahlen mit insgesamt 43.671 Elektroautos nahezu verachtfacht hatten, bedeuten die 16.315 Einheiten im Januar einen jähen Absturz. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Der neuerliche Lockdown, der zur Schließung der Autohäuser führte. Ein von der Industrie über Verkaufsförderungen gewaltig gepushter Jahres-Endspurt, um auf die CO2-Flottenwerte einzuzahlen. Und nicht zuletzt die zum 1. Januar wieder erhöhte Mehrwertsteuer, die bei Privatkäufern im Dezember zu einem Run auf verfügbare Neuwagen geführt hatte.

Daniel Kraus Eines der ganz wenigen Modelle, das zulegen konnte: Der BMW iX3

Speziell letzteres, der Privatkauf-Endspurt im Dezember aufgrund der reduzierten Mehrwertsteuer, hat auch im Gesamtmarkt heftige Bremsspuren gesetzt. Mit 169.754 Pkw-Neuzulassungen lag dieser Wert um 31 Prozent unter dem Januar 2020, der Anteil an Privatkäufern stürzte auf 28,8 Prozent ab. Mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent für die E-Autos lag auch diese Kennzahl unter dem Dezemberwert (14 Prozent).

Beim Blick in die Tabelle wird der starke Einbruch abermals deutlich. Vom Tesla Model 3 (Dezember übner 3.000 Neuzulassungen, Januar rund 400) ist man das stetige Auf und Ab inzwischen gewohnt. Aber auch die europäischen Modelle, die zuletzt enorme Zahlen meldeten, kamen unter die Räder. Das meistverkaufte Elektroauto 2020, der Renault Zoe, erreichte im Januar 1.166 Neuzulassungen, im Dezember waren es noch 5.349. Der bereits im Dezember zum neuen Tabellenführer aufgestiegene VW ID.3 wurde von 7.144 Neuzulassungen auf nur noch 1.799 Einheiten zurechtgestutzt.

Tabelle: Die fünf meistverkauften E-Autos im Januar

Elektroauto Neuzulassungen Top 5 Januar 2021 Modellreihe Januar 2021 RENAULT ZOE 1.166 HYUNDAI KONA 1.170 SMART FORTWO 1.271 VW E-UP 1.446 VW ID.3 1.799

Echte Gewinner, die sich im Vergleich zum Vormonat deutlich steigern konnten, sind nicht in Sicht, praktisch jedes Modell hat abgebaut. Einige haben sich sogar erst einmal komplett aus der Statistik verabschiedet, so gab es im Januar beispielsweise keine Neuzulassungen des neuen Mustang Mach-E, des Lexus UX und des VW E-Caddy. Die verbliebenen beiden "Drillinge" Peugeot Ion und Citroën C-Zero haben sich vermutlich für immer aus dem Markt verabschiedet, die sechs Neuzulassungen aus dem Dezember waren wohl die letzten von der Resterampe.

Bewegte Zeiten also, für die Elektriker wird es im weiteren Jahresverlauf sicher nicht langweilig. Die gesamten Zahlen der Elektroauto-Neuzulassungen für den Januar 2021 finden Sie wie immer in unserer Bildergalerie.

Fazit

Absturz oder Aufschwung? Eine Frage der Perspektive. Gegenüber dem Januar 2020 haben sich die Neuzulassungs-Zahlen der E-Autos mehr als verdoppelt. Doch im Dezember 2020 lagen sie noch um das zweieinhalbfache höher. Für eine echte Bilanz ist es aktuell aber ohnehin viel zu früh im Jahr, zumal die politischen Randbedingungen – Mehrwertsteuer, Lockdown – für reichlich Turbulenzen im Markt sorgen.