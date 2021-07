Neuzulassungen Elektro-Autos Juni 2021 Elektroautos verdreifachen Zulassungen

Die Zuwachsraten flachen ab, allerdings auf einem nach wie vor enorm hohen Niveau. Nach +414 und +380 Prozent Wachstumsrate bei den E-Auto-Neuzulassungen waren es im Juni "nur noch" 311,6 Prozent Plus. Bedeutet: 33.420 rein elektrisch angetriebene Pkw kamen (neben 76.564 HEV und PHEV) im Juni neu auf deutsche Straßen. Angesichts der Gesamtzahlen von 274.152 Pkw Neuzulassungen bedeutet das für die Stromer einen Marktanteil von 12,2 Prozent. Im Vormonat lag dieser Wert noch bei 11,6 Prozent.

Elektroauto-Neuzulassungen Juni 2021

Dass die Zahlen weiter kräftig steigen, liegt naturgemäß vor allem an neuen Modellen. So geht es für den Hyundai Ioniq 5 kräftig aufwärts, der Dacia Spring macht erstmals (gleich in der Tabellenmitte vorgefahren) auf sich aufmerksam, der Skoda Enyaq zeigt sogar unter den Top 10 seine E-Muskeln. Gleichzeitig gehen die Zahlen für langgediente Elektro-Vorreiter langsam, aber stetig zurück, wie beispielsweise der BMW I3 oder der Nissan Leaf verdeutlichen.

Dacia Neuzugang des Monats: Der Dacia Spring

Einen ausgesprochen starken Monat hat Tesla mit dem Model 3 hingelegt. 4.462 Neuzulassungen bedeuten den unangefochtenen ersten Platz, weit vor den beiden VW-Modellen E-Up und ID.3 auf den Rängen zwei und drei. Das verdeutlicht allerdings auch ein gewisses Dilemma von Tesla. Während der VW-Konzern den modernen Elektrobaukasten bei immer mehr Konzernmarken und Modellen ausrollt, bleibt Tesla in Deutschland ein Mono-Thematiker: Kein Model S und nur vier Model X bei den Juni-Neuzulassungen machen (auch jenseits der zwischenzeitlich gestoppten Produktion) klar, dass den Amerikanern nach wie vor die Vielfalt fehlt.

Die Juni-Zahlen sind auch Anlass für eine Bilanz, um die Entwicklung im ersten Halbjahr zu beleuchten. Von Januar bis Juni kamen insgesamt 148.716 Elektroautos neu auf deutsche Straßen, angesichts der 1,39 Millionen Neuzulassungen insgesamt beträgt der E-Anteil bei den Neuwagen entsprechend bereits mehr als zehn Prozent.

Top 20 E-Autos Januar – Juni ´21

Elektroauto-Neuzulassungen 1. Halbjahr 2021 Modellreihe Juni 2021 Jan.-Juni 2021 Opel MOKKA E 665 2.019 Skoda CITIGO 305 2.463 Seat MII 838 2.551 Renault TWINGO 1.130 2.835 Kia E-NIRO 537 2.852 Smart FORFOUR 727 3.433 Peugeot E-208 607 3.869 Skoda ENYAQ 1.623 4.120 Audi E-TRON 574 4.137 Mini COOPER SE 778 4.590 Fiat 500 E 1.362 4.610 Opel CORSA E 1.226 5.597 BMW I3 912 5.696 VW ID.4 1.710 5.878 Smart FORTWO 1.079 8.819 Renault ZOE 2.251 9.322 Hyundai KONA 1.766 9.959 VW ID.3 2.448 12.915 Tesla MODEL 3 4.462 13.719 VW UP 2.788 15.471

Ein gerade in den letzten Monaten klar erkennbarer Trend zeigt dabei, dass die hohen Zuwächse zu einem guten Teil auf Modelle gehen, die erkennbar als Zweitwagen zum Einsatz kommen werden: Klein- und Kleinstwagen, die dank üppiger Förderung aus Steuergeldern zum Teil günstiger sind als vergleichbare Verbrenner. Für die Hersteller kann diese Rechnung dennoch aufgehen, wie der brandneue Dacia Spring zeigt: Der Listenpreis in Deutschland liegt mehrere tausend Euro über dem in Frankreich und spielt Dacia so den Hersteller-Anteil am deutschen Elektroauto-Bonus wieder zu einem guten Teil ein.

Umfrage 70398 Mal abgestimmt Wird ihr nächster Pkw ein Elektroauto? Nein, ich warte noch ab und bleibe beim Verbrenner. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. mehr lesen

Fazit

Der E-Marktanteil wächst und wächst, die Elektroautos drängen erkennbar vor allem die Dieselmodelle immer weiter zurück. Gefragt sind SUV, Kleinst- und Kleinwagen, wie auch die Halbjahres-Top 20 verdeutlichen. Einzige Ausnahme in diesem Umfeld ist Tesla mit dem Model 3, gleichzeitig souveräner Zulassungssieger im Juni.