Neues Gesetz gegen Autos in Frankreich 2.500 Euro Abwrackprämie bei E-Bike-Kauf

In Frankreich könnte es in naher Zukunft zu einer zukunftsweisenden Weltpremiere kommen. Unser Nachbarland will das erste Land der Welt sein, das seinen Einwohnern die Möglichkeit bietet, ein alterndes Fahrzeug gegen ein Elektrofahrrad einzutauschen. Soll heißen, zum ersten Mal soll die Lösung des Klimaproblems nicht ausschließlich darin liegen, Autos umweltfreundlicher zu gestalten, sondern lediglich ihre Zahl zu reduzieren. Der entsprechende Gesetzesentwurf hat soeben das Parlament passiert.

Vor allem die Großstädte sollen von der Ausweitung der Abwrackprämie profitieren. Gleichzeitig würde sie auch Bürgern mit geringem Einkommen den Umstieg auf eine lokal emissionsfreie Mobilität ermöglichen. Genauer gesagt will Frankreich den Besitzern alter Autos bis zu 2.500 Euro anbieten, um ihre Fahrzeuge gegen ein Elektrofahrrad auszutauschen. Aktuell fördert der französische Staat nur die Verschrottung von Autos mit 7.000 Euro beim gleichzeitigen Kauf eines Elektroautos. Wer sich für einen modernen Verbrenner entscheidet bekommt bis zu 3.000 Euro.

Fazit

Altes Auto weg, neues E-Bike her? Was sich vor allem für die Einwohner von Großstädten gut anhört, könnte in naher Zukunft in Frankreich Realität werden. Der französische Staat will seine aktuelle 2.500 Euro-Abwrackprämie auch für Menschen ausloben, die ihren alten Verbrenner gegen ein E-Bike tauschen.