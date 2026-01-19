Frontalangriff aus China: Marktanteil chinesischer Autos wächst enorm

Geht er jetzt los, der Angriff aus China? Während 2024 die Zulassungszahlen chinesischer Marken noch überschaubar waren, zeigen die neuen Zahlen für das abgelaufene Jahr 2025 eine drastische Steigerung. Allerdings nicht bei allen China-Marken, denn es gab zum Teil auch massive Verluste.

BYD ist Senkrechtstarter des Jahres Besonders auffällig entwickelte sich BYD. Nach 2.891 Neuzulassungen im Jahr 2024 verzeichnete der Hersteller 2025 insgesamt 23.306 neu zugelassene Fahrzeuge. Einen wesentlichen Anteil daran hatte das SUV-Modell Seal U, das von 473 Einheiten im Jahr 2024 auf 9.562 Zulassungen im Folgejahr zulegte. Auch die Limousine BYD Seal (ohne U) trug mit 5.404 Neuzulassungen zum guten Ergebnis bei. Damit wandelte sich BYD innerhalb eines Jahres von einer Randnotiz zu einer der volumenstärksten chinesischen Marken auf dem deutschen Markt, die BYD-Neuzulassungen wuchsen um spektakuläre 706 Prozent.

MG Roewe behauptete 2025 seine Stellung als absatzstärkste chinesische Marke in Deutschland. Die Neuzulassungen stiegen von 20.977 im Jahr 2024 auf 26.479 Fahrzeuge (ein Plus von 26 Prozent). Anders als im Vorjahr, in dem der MG 4 mit 12.004 Zulassungen das Bild dominierte, verteilten sich die Volumina 2025 breiter auf mehrere Modelle. Der MG RX6 kam auf 6.078 Zulassungen, der MG ZS auf 6.059, der MG 3 auf 5.977 und der MG 4 auf 5.567 Einheiten. Kein einzelnes Modell erreichte damit die Spitzenwerte des Vorjahres, die Marke insgesamt legte jedoch weiter zu.

Ein offensichtlicher Grund für das Erstarken der chinesischen Hersteller ist dabei am Beispiel BYD und MG besonders gut zu sehen. Denn bei beiden Marken entfallen die meisten Verkäufe auf Hybrid-Versionen und nicht auf Elektroautos. So stieg der Anteil an Hybriden bei BYD binnen eines Jahres von 3,8 auf 52,1 Prozent; bei MG von 12,6 auf 45,7 Prozent. Hier wird eine neue Taktik sichtbar, denn zuvor hatten es die China-Marken größtenteils mit Elektroautos auf dem deutschen Markt versucht.

Einen der größten relativen Zuwächse verzeichneten die unter Stellantis-Regie vermarkteten Modelle von Leapmotor. Von lediglich 178 Neuzulassungen im Jahr 2024 stieg das Volumen 2025 auf 7.280 Fahrzeuge. Haupttreiber war der Kleinstwagen T03, der alleine 4.962 Neuzulassungen erreichte. Auch Xpeng konnte seine Präsenz ausbauen und steigerte sich von 393 auf 2.991 Neuzulassungen innerhalb eines Jahres.

Demgegenüber standen deutliche Rückgänge bei einzelnen Marken. Besonders ausgeprägt fiel dieser bei Smart aus. Trotz der Einführung des Modells #5, das 2025 auf 1.550 Neuzulassungen kam, sank das Gesamtvolumen der Marke von 12.463 Fahrzeugen im Jahr 2024 auf 4.726 im Jahr 2025 – ein heftiger Absturz. Unter anderem verantwortlich dafür war das Auslaufen des Fortwo, der 2024 noch 3.137 Neuzulassungen erreichte, ein Jahr später jedoch nur noch sieben. Auch der Smart #1 verlor deutlich an Volumen und kam 2025 auf 1.983 Zulassungen. Im Vorjahr waren es noch 7.282.

Es gibt auch Verlierer Great Wall Motor verzeichnete ebenfalls rückläufige Zahlen. Die Neuzulassungen sanken von 3.002 im Jahr 2024 auf 2.386 im Jahr 2025. Nio bewegte sich auf niedrigem Niveau und ging leicht von 398 auf 325 Neuzulassungen zurück. Damit blieben diese Marken hinter der allgemeinen Entwicklung chinesischer Hersteller zurück.

Parallel zum Wachstum etablierter Anbieter tauchten 2025 mehrere neue Marken erstmals eigenständig in der Statistik auf. Omoda erreichte 57 Neuzulassungen, Chery 42, Deepal 18, Zeekr 16 und Jaecoo 14 Fahrzeuge. Diese Volumina lagen zwar noch deutlich unter denen der etablierten Marken, machen allerdings auch auf die enorm vielen Marken aus China aufmerksam, von denen es immer mehr auf dem deutschen Markt versuchen.

In der Betrachtung einzelner Modelle zeigt sich der Umschwung im Geschäft der China-Marken besonders deutlich. Während 2024 noch der MG 4 und die Modelle von Smart die Ranglisten anführten, wurde 2025 der BYD Seal U zum erfolgreichsten Einzelmodell chinesischer Herkunft in Deutschland. Dahinter folgten mehrere MG-Modelle mit ähnlichen Stückzahlen sowie der Leapmotor T03. Die Verschiebung verdeutlicht, dass sich die Nachfrage innerhalb kurzer Zeit neu zwischen Marken und Modellen verteilt hat.

China-Marktanteil stark gestiegen Insgesamt stieg die Zahl der Neuzulassungen chinesischer Marken von rund 40.467 Fahrzeugen im Jahr 2024 auf etwa 68.438 Einheiten im Jahr 2025. Der kombinierte Marktanteil erhöhte sich entsprechend von 1,4 auf 2,4 Prozent. Dem stand ein nur leichter Anstieg des gesamten deutschen Pkw-Marktes von 2.817.331 auf 2.857.591 Neuzulassungen gegenüber.

Die zehn meistverkauften China-Modelle in Deutschland zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie.