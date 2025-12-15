Günstige Spritpreise zur Weihnachtszeit: Tanken Sie an diesem Tag

In fast allen Bundesländern starten die Weihnachtsferien zwischen dem 17. und dem 22. Dezember. Bis zum Ende der Ferien in der ersten kompletten Januar-Woche 2026 werden viele Autofahrer wieder längere Strecken zurücklegen und damit auch häufig an die Tankstelle müssen.

Entwicklung und Muster der Vorjahre In den vergangenen Jahren haben sich die Kraftstoffpreise in der Weihnachtszeit meist stabil gezeigt, bevor sie unmittelbar vor den Feiertagen leicht anzogen. Preisaufschläge traten insbesondere bei starkem Reiseverkehr und an Autobahnen auf.

Im Durchschnitt waren Super E10 und Diesel an Werktagen vor dem 20. Dezember günstiger als am eigentlichen Weihnachtswochenende. Ähnliche Verläufe gab es auch um den Jahreswechsel. 2022 und 2023 stiegen die Preise rund um den 23. Dezember um zwei bis fünf Cent pro Liter, ehe sie zwischen den Feiertagen leicht nachgaben. Erst mit dem Jahreswechsel legten die Preise erneut zu, häufig infolge höherer CO₂-Sätze oder vorweggenommener Steueranpassungen.

Diese Schwankungen zeigen ein wiederkehrendes Muster:

Mittwoch und Donnerstag vor Ferienbeginn sind regelmäßig die günstigsten Tanktage.

vor Ferienbeginn sind regelmäßig die günstigsten Tanktage. Freitag bis Sonntag sind aufgrund der Reisewelle meist teurer.

sind aufgrund der Reisewelle meist teurer. Abends zwischen 18:00 und 22:00 Uhr liegt der Preis im Tagesverlauf am niedrigsten.

Prognose für die Weihnachtszeit 2025/26 Der Brent-Preis bewegt sich Ende 2025 mit rund 60 bis 65 US-Dollar je Barrel auf einem moderaten Niveau. Hinzu kommt ein stabiler Eurokurs, der Importe begünstigt.

Die Auswertung der Vorjahre und die aktuelle Marktlage deuten auf ein insgesamt stabiles Preisniveau vor den Feiertagen hin. Am günstigsten dürfte das Tanken zwischen dem 16. und 18. Dezember 2025 sein, also noch vor Beginn des Hauptreiseverkehrs. Ab dem Wochenende (19. Dezember) ziehen die Preise erfahrungsgemäß leicht an.

Zum Jahreswechsel 2025/26 ist allerdings ein zusätzlicher Preisschub zu erwarten. Der Grund liegt in der Erhöhung des CO₂-Preises von 55 € auf 65 € pro Tonne, die ab 1. Januar 2026 greift. Das entspricht einem rechnerischen Aufschlag von rund drei Cent je Liter Benzin und gut drei Cent je Liter Diesel.

Erfahrungsgemäß wird diese Verteuerung von den Mineralölgesellschaften bereits einige Tage vor Neujahr eingepreist, sodass Autofahrer in der letzten Dezemberwoche mit leicht steigenden Preisen rechnen müssen.

Empfehlung: Wer die Feiertage oder den Jahreswechsel für längere Fahrten nutzt, sollte spätestens bis zum 30. Dezember 2025 noch einmal volltanken.

Sprit sparen auf der Reise Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.