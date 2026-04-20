Mit einer befristeten Aktion richtet sich Lidl Ende April gezielt an Autofahrer. Der Discounter verlost bundesweit 33.000 Tankgutscheine für Shell im Wert von jeweils 150 Euro. Die Teilnahme läuft über die Lidl Plus App, hat aber einen gewissen Haken. Der Aktionszeitraum erstreckt sich vom 20. bis 25. April 2026.Um teilnehmen zu können, muss man sich zunächst mit allen persönlichen Daten für die Lidl-Plus-App des Discounters registrieren. Anschließend lässt sich der Gewinnspiel-Coupon in der App aktivieren. In den Lostopf für die 33.000 Tankgutscheine gelangt man allerdings nur, wenn man in dieser Woche für mindestens 50 Euro bei Lidl einkauft und diesen Einkauf über die Lidl Plus App registriert.Nur wer einkauft, kann gewinnenWer die Bedingungen erfüllt, nimmt an der Verlosung teil. Als Gewinn wird eine Shell Prepaid Card im Wert von 150 Euro vergeben. Nach Angaben des Unternehmens kann die Karte bundesweit an allen Shell-Stationen eingesetzt werden. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtvolumen der Aktion von 4,95 Millionen Euro. Bei den aktuellen Spritpreisen entspricht der Gutschein rund 73 Liter Super E10 oder rund 70 Liter Diesel.\n\t\t\t,\n\t\tAuch über die Verlosung hinaus kündigt Lidl zusätzliche Preisvorteile in Zusammenarbeit mit Shell an. Nutzer der Lidl Plus App erhalten vom 27. April bis 31. Mai beim Tanken einen Preisnachlass von drei Cent pro Liter Kraftstoff. Voraussetzung ist die Nutzung des in der App hinterlegten Partnervorteils. Damit wird die Tankstellenaktion zeitlich direkt an das Gewinnspiel angeschlossen.Aktion für Elektro-AutosFür Fahrer von Elektroautos ist ebenfalls ein Angebot vorgesehen. Vom 1. bis 31. Mai wird nach Unternehmensangaben ein Monat des Shell Recharge e-Deals ohne Zusatzkosten gewährt. Dadurch sollen Kunden in diesem Zeitraum 25 Prozent auf die geladene Kilowattstunde sparen können. Die konkreten Details dazu werden zum Start des Aktionszeitraums im Bereich Partnervorteile der Lidl Plus App bereitgestellt. Der Gegenwert ist hier allerdings eher begrenzt, ein Monat dieses Ladeangebots bei Shell Recharge kostet im offiziellen Abo des Anbieters 5,99 Euro.Dauerhafter sparen beim Tanken lässt sich mit unserer mehr-tanken-app, die für Android- und Apple-Smartphones verfügbar ist.\n\t\t\t,\n\t\t